Райони Полтавської області хочуть скоротити в шість разів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 4 укрупнених району Полтавської області замість нинішніх 25, загалом Кабмін хоче зменшивши майже в чотири рази кількість всіх районів в Україні.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Центрами нових районів пропонується визначити Полтаву, Кременчук, Миргород та Лубни.

Найбільшим буде Полтавський район (600 тис. жителів), до якого приєднають Зіньківський, Котелевський, Диканський, Чутівський, Карлівський, Машівський, Новосанжарський, Кобеляцький та Решетилівський райони.

Населення Кременчуцького району становитиме майже 400 жителів і до нього приєднаються Горішні Плавні, Козельщинський, Глобинський і Семенівський райони.

Населення Миргородського району буде становити 206 тис. осіб, і до існуючого району приєднаються Галячский, Лохвицький, Великобагацький та Шишацький райони.

Найбільш нечисленним буде Лубенський район – 194 тис. осіб, до нього приєднаються Пирятинський, Чернухський, Оржицький і Хорольський райони.

Райцентрами були обрані 4 найбільших за кількістю населення міст, виключаючи Горішні Плавні (мали статус міста обласного підпорядкування).

З великих і відомих міст Полтавської області статус районного центру втратили Гадяч та Пирятин.

Полтавська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області хочуть скоротити райони з 17 до 3.

Крім того, в Чернівецькій області Кабмін пропонує створити 3 райони замість нинішніх 11, в Київській області запропонував створити 6 районів замість нинішніх 25, а у Вінницькій області 5 замість 27.