У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшивши майже в чотири рази кількість районів в Україні, зокрема, створити 3 укрупнених району Тернопільської області замість нинішніх 17.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Центрами нових районів пропонується визначити Кременець, Тернопіль і Чортків.

При цьому в Кременецький район увійде два райони - Шумський і Лановецький, а його населення становитисе 155,6 тис. жителів.

Тернопільський район буде збільшено до 495,2 тис. жителів за рахунок приєднання Бережанського, Збаразького, Зборівського, Козівського, Підволочиського та Підгаєцького районів.

Чортківський район передбачається включити Монастириський, Бучацький, Борщівський, Заліщицький, Гусятинський і Теребовлянський райони, і його населення в такому випадку становитиме 395, 1 тис. осіб.

Тернопільська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді створити 7 укрупнених районів у Львівській області замість нинішніх 20.

Крім того, в Чернівецькій області Кабмін пропонує створити 3 райони замість нинішніх 11, в Київській запропонували створити 6 районів замість нинішніх 25, а у Вінницькій області 5 замість 27.