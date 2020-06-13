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13 червня 2020, субота, 13:44 13
Суспільство 2020-06-13T14:45:01+03:00
Українські Новини
В Офісі президента спалах коронавірусу, — ЗМІ

В Офісі президента спалах коронавірусу, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Офіс президента, Коронавірус, Коронавірус в Офісі президента
Офіс Президента України. Фото: Facebook/ Офіс президента
Офіс Президента України. Фото: Facebook/ Офіс президента

Останні два дні в Офісі президента і Управлінні державної охорони зафіксований великий спалах коронавірусу, в той час, як в Україні понад 750 випадків коронавірусу за добу

Про це "Стране" повідомили джерела в Офісі президента.

Так, на коронавірус захворів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Крім того, за даними телеграм-каналів, захворів і радник президента України Руслан Демченко.


Відзначається, що обидва вчора були на переговорах з радником президента Франції в Парижі, де зустрічалися із зовнішньополітичним радником лідера Франції Еммануелем Бонном.

При цьому діагноз обом став відомий вчора ввечері.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська захворіла на коронавірус.

Зеленський відмовиться від особистих зустрічей і поїздок за межі Києва через хворобу дружини.

Крім того, Зеленський закликав швидко встановити причини зростання випадків коронавірусу, щоб не посилювати карантин.

Тим часом у Києві після триденного зростання знизилася кількість нових випадків коронавірусу.

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