В Офісі президента спалах коронавірусу, — ЗМІ

Останні два дні в Офісі президента і Управлінні державної охорони зафіксований великий спалах коронавірусу, в той час, як в Україні понад 750 випадків коронавірусу за добу.

Про це "Стране" повідомили джерела в Офісі президента.

Так, на коронавірус захворів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Крім того, за даними телеграм-каналів, захворів і радник президента України Руслан Демченко.



Відзначається, що обидва вчора були на переговорах з радником президента Франції в Парижі, де зустрічалися із зовнішньополітичним радником лідера Франції Еммануелем Бонном.

При цьому діагноз обом став відомий вчора ввечері.



Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська захворіла на коронавірус.

Зеленський відмовиться від особистих зустрічей і поїздок за межі Києва через хворобу дружини.



Крім того, Зеленський закликав швидко встановити причини зростання випадків коронавірусу, щоб не посилювати карантин.



Тим часом у Києві після триденного зростання знизилася кількість нових випадків коронавірусу.