Новий антирекорд. В Україні понад 750 випадків коронавірусу за добу

В Україні 12 червня збільшилася кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 на 753 до 30 506, кількість померлих від захворювання зросла на 10 осіб до 880 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 10,2%, нових летальних випадків - знизилася на 37,5%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"13 червня (станом на 9:00) в Україні 30 506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13 976 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 753 нових випадки. Всього проведено 479 111 тестувань методом ПЛР", - йдеться в ньому.

За добу одужали 409 осіб, померли - 10.

Таким чином, 12 червня показник нових хворих за добу був більший, ніж тих, що одужали, - 753 проти 409.

Кількість нових випадків захворювання 12 червня склало 2,5% від загальної кількості хворих на 11 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 869), в Києві (3 838) та Львівської області (2 658).

У Рівненській області зафіксовано 2 297 випадків коронавіруснї інфекції, у Київській - 1 961 випадок, в Івано-Франківській області - 1 695 випадків, у Закарпатській - 1 583, у Харківській - 1 482, у Тернопільській - 1 403, у Вінницькій - 1 369, у Волинській - 1 354, в Одеській - 1 081, у Житомирській - 1 032, у Дніпропетровській - 990, у Кіровоградській - 577, у Хмельницькій - 544 випадки.

536 випадків виявлено в Черкаській області, 521 випадок - у Запорізькій, 385 випадків - у Чернігівській, 320 випадків - у Миколаївській, 290 випадків - у Донецькій, 278 випадків - у Полтавській області, 208 випадків - у Сумській, 179 випадків - у Херсонській та 56 випадків - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 683 до 29 753, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 870.



Тим часом у Києві після триденного зростання знизилася кількість нових випадків коронавірусу.