У Києві після триденного зростання знизилася кількість нових випадків коронавірусу

У Києві кількість хворих на коронавірус 12 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 72 до 3 838, померлих - на 2 людини до 87.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 72 людини. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3 838 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

Кличко додав, що серед хворих 34 жінки у віці від 22 до 83 років, 30 чоловіків від 19 до 75 років, а також 7 дівчаток у віці від 2 до 17 років і 10-річний хлопчик.

У тому числі захворіли 2 медики.

До лікарень столиці 12 червня було госпіталізовано 21 пацієнта, інші перебувають на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за добу 32 людини, всього коронавірус подолали 1 164 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання минулу добу зафіксовано в Оболонському (16), Дніпровському (9) і Голосіївському (8) районах.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська захворіла на коронавірус.



Тим часом Зеленський закликав швидко встановити причини зростання випадків коронавірусу, щоб не посилювати карантин.