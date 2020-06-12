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12 червня 2020, пʼятниця, 15:49 10
Президент 2020-06-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський допустив посилення карантину через зростання випадків коронавіруса

Зеленський допустив посилення карантину через зростання випадків коронавіруса

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, Посилення карантину
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Уряд стурбований зростанням кількості нових захворювань на коронавірус, яких за минулу добу нараховується 683 випадки. Чи вводитимуть карантинні посилення залежатиме від причин підвищення захворюваності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційного селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського про запобігання поширенню COVID-19, передають Українські Новини.

"В уряді стурбовані зростанням числа хворих коронавірусом другий день поспіль. За останню добу було підтверджено 683 нових випадків інфікування. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зафіксовано також збільшення кількості звернень з симптомами коронавіруса, випадків пневмонії і госпіталізації з ознаками хвороби. Осередки виявлення нових хворих коронавірусом розсіяні", - сказано в ньому.

Зеленський зазначив, що зростання захворюваності може спостерігатися через збільшення кількості тестувань, тому закликав розібратися з причинами перед тим, як приймати рішення про посилення обмежувальних заходів.

"Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи повинні звертати увагу населення на необхідність дотримання масочного режиму і соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти і врятує нашу економіку від карантину", - сказав він.

У повідомленні нагадується, що Київ і ще дев'ять регіонів не готові переходити до наступного етапу пом'якшення карантину: Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Як повідомляли Українські Новини, перша леді України, Олена Зеленська, захворіла коронавірусною інфекцією та перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від родини.

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