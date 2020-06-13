Більшість крафтових пивоварень зупинили виробництво через карантин, - експерт

Генеральний директор і засновник Гуцульської крафтового пивоварні "Ципа" Олександр Шаталов заявляє, що більшість крафтових пивоварень, в тому числі його пивоварня, призупинили виробництво і втратили 90% каналів збуту в період карантину, у той час як "Укрспирт" виробляв сировина для антисептиків весь квітень.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Більшість пивоварень зупинили виробництва і торгували тим, що зварили до карантину. Але, торгували - це голосно сказано. Адже всі пивоварні втратили до 90% свого збуту, який був сконцентрований в ресторанах і невеликих пабах", - сказав Шаталов.

Він уточнив, що пивоварні постаралися організувати онлайн-продажі, але це не дозволило відновити продажу в цілому хоча б до 20%.

За його оцінкою, на сьогодні в Україні нараховується близько 150 крафтових пивоварень, які виробляють до 20 млн літрів на рік.

Їх частка, зі слів Шаталова, на пивному ринку України становить менше ніж 2%.

Пивоварня "Ципа" заснована в селі Кваси в Закарпатській області, вона також займається реалізацією кави і сиру

Як повідомляли Українські Новини, Київ відстрочив відкриття ресторанів і басейнів, які повинні були відновити повноцінну роботу з 5 червня.

Продажі горілки за перший місяць карантину зросли на 5%.