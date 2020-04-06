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06 квітня 2020, понеділок, 18:43 16
Економіка 2020-04-06T20:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрспирт" буде виробляти сировину для антисептиків до травня

"Укрспирт" буде виробляти сировину для антисептиків до травня

Елена Литвин
Укрспирт, виробництво спирту, коронавірус в Україні, антисептик, дезінфікуючий засіб
Антисептик. Фото: freepik
Антисептик. Фото: freepik

Поки державне підприємство "Укрспирт" вирішило призупинити експорт спирту з 2 по 5 квітня воно поставило близько 300 тис. літрів дезінфікуючого засобу виробникам антисептиків.

Про це йдеться в повідомленні ДП, передають Українські Новини.

"Раніше ДП "Укрспирт" не виробляв сировину для антисептиків. Законодавці затвердили таке нововведення минулого тижня в рамках боротьби з коронавірусом. За короткий термін ми поставили вже близько 300 тис. літрів дезінфікуючого засобу виробникам антисептиків", - сказано в ньому.

Сировину було відправлено 10 підприємствам.

На даний момент ДП підписало договори на постачання з 32 українськими компаніями.

Поставка сировини для антисептиків з заводів відбувається 7 днів в тиждень під наглядом податкових служб.

Наголошується, що відповідно до внесених змін в законодавство "Укрспирт" може виробляти дезінфікуючий засіб на базі своїх заводів до 30 квітня включно.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрспирт" ввів в роботу ще 4 заводи через підвищений попит на медичний спирт.

При цьому у низці київських аптек відсутні антисептики.

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