Гендиректор пивоварни "Цыпа" Александр Шаталов: вероятно в бюджете дыра, и в налоговой не знают, как потрясти

Скоро будет полгода, как мир борется с коронавирусом, и 3 месяца как украинский бизнес пытается выжить в условиях карантинных ограничений. Для кого-то спасательным кругом стал канал электронной торговли, акционные предложения, запуск доставки. Но для компаний, которые привязаны к офлайн-площадкам и ограничены каналами сбыта, чуда не произошло. Особенно это коснулось малого бизнеса, для которого практически неподъемной ношей стала налоговая нагрузка в сочетании с выплатой кредитов и арендной платы.

Не стали исключением и крафтовые пивовары, которые являются частью экосистемы ресторанного бизнеса, поскольку большинство из них продает свою продукцию в основном в пабах и барах. О том, как жилось и работалось во время карантина крафту, о взаимопонимании с властями, претензиях от Налоговой и о видении будущего Українським Новинам рассказал генеральный директор Гуцульской крафтовой пивоварни "Цыпа" Александр Шаталов.

Как изменилась ваша работа в период карантина?

Мы малое предприятие в сфере пивного ресторанного бизнеса, наша пивоварня интегрирована с барами, пабами, маленькими кафе. Поэтому мы, по сути, приостановили свою работу и не производили продукцию, не делали новых варок. Одни сотрудники были отправлены, по закону, в простой, и сидели дома, другие - выходили проводить регламентные работы для сохранения тех производственных процессов, которые нельзя остановить.

Но запасы готовой продукции у вас есть, продажи хотя бы были?

В производстве пива есть нескольких больших процессов, в том числе сама варка пива, когда используется варочное оборудование, и длительный процесс брожения-созревания пива. То есть, был задел для продаж из того, что мы сварили до карантина.

Я так понимаю, ваши офлайн-заведения не работали на доставку?

Из магазинов и баров работали только несколько – во Львове на доставку и магазин, который находится на Дарнице в Киеве. Последний то работал, то нет, приходили периодически его закрывать, была жуткая неразбериха. В результате заведения таки продавали пиво, но абсолютно в незначительных объемах, которые несоизмеримы с теми, что были до карантина.

Насколько снизился объем продаж?

По аудитории мы потеряли 90% клиентов в своих пабах и кафе, но нарастили раза в 2 объем продаж в Интернете, но этот сегмент всегда был небольшим. В начале карантина был такой общедружеский подъем, когда все друг друга поддерживали, когда клиент, даже когда ему срочно не нужно было срочно пиво, заказывал его в знак поддержки . Но карантин длится уже больше 2 месяцев, и вот этот покупательско-душевний порыв прошел, люди сконцентрировались на покупке вещей первой необходимости.

То есть, можно сказать, что последний месяц продажи практически прекратились?

Интернет-продажи уже значительно сократились. Сейчас понимаем, что, вероятно, поможет открытие летних площадок нарастить продажи.

У ваших заведений есть возможность их ставить?

Да, мы это сделали. Однако требования к открытию постоянно менялись. Например, были условия по посуде, что можно использовать только пластиковую или бумажную. Предприниматели потратили на это деньги, а потом оказалось, что достаточно термически обрабатывать обычную посуду. Наши власти фактически вынудили и так находящийся в кризисе бизнес потратиться на ненужные вещи. Но мы сделали все согласно нормам и на Закарпатье в ресторане, и во Львове, и в Харькове, и в Киеве. 4 площадки мы запустили, пытаемся приспособиться к реалиям, понять количество гостей.

Спрос на них есть?

Если сравнивать с аналогичными периодами год назад, то в 5 раз меньше людей.

Значит, нет всплеска посетителей, уставших от 4-х стен?

Во-первых, этот режим не такой комфортный, особенно, если мы говорим о пабах и барах, куда идут за атмосферой. Во-вторых, была проблема транспортная, люди не понимали, как они смогут добраться домой. Мы думаем, что многие оказались без работы и у них есть не так много денег, чтобы позволить себе ходить по ресторанам.

Вы уже подсчитывали убытки от введения карантина?

Мы говорим сейчас о таких понятиях как недополученная прибыль. Прямые убытки, которые понесла компания, оцениваются в районе 1,5 млн гривен - это то, что мы вынуждении были заплатить до покрытия обязательств. Для нашей небольшой компании - это существенная сумма.

Все небольшие крафтовые пивоварни, как мы, достаточно активно развивались в последнее время и практически всё, что зарабатывали, пытались вложить в новое оборудование, улучшение производства и так далее. Часто для этого привлекали заемные средства.

Мы кое-как прошли период карантина, но есть еще период после карантина, и никто не понимает, какими будут продажи, покупательская способность.

У вас тоже нет видения, когда снова будут расти продажи, посещаемость заведений?

Очевидно, что они будут потихоньку расти. А вот возобновится ли объем производства, который был до карантина? Скорее всего - нет. Не в этом году. И наши масштабные проекты по расширению оказались не ко времени. Их, в лучшем случае, удастся возобновить в начале следующего года, а в этом будем пробовать работать. Надеемся, чтоб хотя бы не в убыток.

Вы планировали расширяться у себя в Квасах?

Да, именно там. В тот период, когда был введен карантин, у нас было намечено открытие нового производства. И как раз ограничения совпали с финальным этапом ввода в эксплуатацию, который сорвался. Теперь приходится начинать заново.

А на какой стадии был ввод завода? Была доустановка оборудования, пусконаладочные работы?

Оборудование уже все было установлено и сделаны тестовые варки, просто оставался ряд технических моментов по требованию к вводу в эксплуатацию. Например, укладка дороги, вопросы, связанные с вентиляцией и водой.

Сколько вы инвестировали в это предприятие?

Вложили порядка 1,5 млн евро. Рабочее место на таком технологичном предприятии с хорошей добавленной стоимостью достаточно емкое по деньгам. Это не те рабочие места о которых говорит наш премьер-министр по укладке асфальта. Чтобы иметь возможность создавать такие места, мы с Ассоциацией малых пивоваров выступили с публичной инициативой о том, чтобы снизить налоговую нагрузку. Такие пивоварни платят совокупно в расчёте на 1 литр пива значительно больше налогов в бюджет, чем пивоварни-гиганты. И во всем цивилизованном мире именно таких малых производителей поддерживает государство.

О чем именно шла речь в инициативе?

Первое, до конца года сделать каникулы на акциз на производство пива, средства на который малые пивовары могут потратить на сохранение рабочих мест и на продолжение инвестиционных программ.

Это для производства до 1 млн литров в год?

Да. Такие каникулы есть в большинстве европейских стран и существовали еще до кризиса в рамках общепринятых норм. Это было первое наше предложение.

Второе заключается в отмене оптовой лицензии на торговлю или установке ее на уровне 100 тыс. гривен. Под давлением пивных гигантов в Украине для больших и малых производителей пива внедрили лицензию на право оптовой продажи в 500 тыс. гривен. Такой лицензии нет ни в одной стране Европы. Когда малые пивовары взбунтовались против такой непосильной платы и появилась угроза, что они совсем уйдут тень, Верховная Рада внесла правку, которой фактически обозначила рамку для малых пивоваров Украины - это 300 тыс. литров в год. Это в 66 раз меньше такого же норматива, принятого в Европе. И для этих производителей сделала специальную цену на оптовую лицензию в 30 тыс. гривен.

Также необходимо увеличить до 1 млн литров в год порог для малых пивоварен.

Мы обратились с этим к народным депутатам.

Была уже какая-то реакция?

Группа народных депутатов откликнулась на наши предложения, даже озвучила их на профильном комитете. Обещают, что в большом законе, который связан с поддержкой разных отраслей, такие правки будут внесены. Но мы пока не видели текст этого закона.

При этом мы получили письмо от налоговой, где они как раз интересуются, как мы выполняем требования лицензии. Мы ничего не нарушаем и они толком не объясняют о том, какие у них претензии. Но вероятно в бюджете дыра и они не знают, как ещё потрясти ещё не умерший бизнес или просто передают нам приветы за публичную активность по вопросам, которые мы ставим перед властью.

Как думаете, власть реализует эти предложения?

Мы точно их будем подавать и продвигать во всех инстанциях. И это вопрос не только продержки после карантина. Мы должны работать в единых условиях с европейскими пивоварнями. Иначе мы будем неконкурентными. И если власть хочет чтобы малый бизнес не уезжал из страны, то обязана услышать и поддержать. Да, мы микросегмент в экономике страны, но именно такие маленькие и креативные группы и будут формировать средний класс, которого все ждут ну или декларируют, что ждут, когда идут на выборы.

В целом у малых пивоваров ситуация во время карантина одинакова?

В целом да. Большинство пивоварен остановили производства и торговали тем, что сварили до карантина. Но торговали это громко сказано. Ведь все пивоварни потеряли до 90% своего сбыта, который был сконцентрирован в ресторанах и небольших пабах. Многие постарались организовать онлайн продажи, но это не позволило восстановить продажи до уровня даже 20%. Сейчас идет борьба за выживание, которая коснулась более чем 3 500 семей сотрудников пивоварен. При этом никто же не отменил необходимость оплаты налогов и штрафов за просрочку, электроэнергии и прочих обязательных платежей, которые фактически не с чего было платить. Да и много пива зависло в заведениях, которые закрылись, так что убытки будут колоссальные по итогам всего периода карантина.

Сколько крафтовых пивоварен на данный момент есть в Украине?

Тут важно определиться с терминологией. По европейским нормам, принятым ещё в 1992 году, "малый независимый пивоваренный завод" - это пивоварня, которая производит не более 20 млн литров в год и не зависит юридически и финансово от пивоварен-гигантов. Под такие критерии у нас попадает порядка 150 пивоварен в Украине. При этом совокупно эти 150 пивоварен производят всего менее 2% пива Украины.

Возвращаясь к теме, что многие крафтовые пивовары берут кредиты. Есть ли они на данный момент у вас и как кредиторы отнеслись к ситуации, вошли в положение?

Здесь в первую очередь скажу, что государство могло и должно было снять напряжение во многих вопросах. Первое, это отсрочка по уплате налогов на время карантина, чтобы компании не занимали деньги на их выплату и не получали штраф. Второе, отсрочка по выплате самих кредитов. В этом случае я могу сказать, что у нас только овердрафт в Приватбанке, и его руководство довольно быстро приняло решение о переносе срока погашения. Но я знаю, что у других коллег с банками такого не случилось или прошло не очень гладко.

Если говорить о дополнительном кредитовании под гарантии государства, то оно себя не оправдало. Вот пришел предприниматель взять средства для выплаты заработной платы, налогов, поставок, текущих расходов, а его КВЭД по внутренним банковским документам определен как «запрет на кредитование» из-за остановки роботы в карантин. А программе "5-7-9" сложно соответствовать по всем требованиям, особенно в режиме карантина и падений доходов в 1-м квартале этого года у большинства предпринимателей.

А какие сейчас отношения с арендодателями?

С кем-то удалось договориться, они достаточно лояльны, а с кем-то – нет. Там, где нам не удалось договориться, мы закрываемся. Государство оставило нас один на один в таких конфликтах. А конфликт очевиден – человек, у которого недвижимость, тоже не рассчитывал, что 2 месяца ему не будут платить деньги и никто ему это не компенсирует.

Сколько придется закрыть заведений?

Закроем где-то 20-25%. И такая ситуация приблизительно у каждой ресторанной сети.

А в тех, которые остались, арендодатели уже сказали, насколько повысят плату?

Пока все находятся в ожидании, идут дискуссии на тему того, какой должна быть плата, это станет очевидно через месяц, когда мы уже увидим массу закрытых баров, ресторанов, магазинов.