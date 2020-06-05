Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів, — Кличко

Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"У Києві на сьогодні один з трьох показників щодо кількості хворих на 100 тис. населення перевищує норму і сьогодні становить вже 14,9%. Тому ми не можемо ризикувати здоров'ям людей і вводити ослаблення... Рішення щодо роботи в столиці наших ресторанів, басейнів, місто затвердить окремо", — сказав він.

За словами Кличка, це питання буде розглянуто після вихідних на наступному тижні.

Як повідомляли Українські Новини, 5 червня набирають чинності нові послаблення карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

4 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 553 до 25 964 кількість померлих від захворювання збільшилася на 15 осіб до 762 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання 4 червня знизилася на 6%, нових летальних випадків - збільшилася на 25%.