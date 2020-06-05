підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 червня 2020, пʼятниця, 12:24 22
Суспільство 2020-06-05T14:15:03+03:00
Українські Новини
Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів, — Кличко

Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів, — Кличко

Кира Молчанова
Кафе, Київ, Відкриття ресторану, карантин в Києві, пом'якшення карантину
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів через високу захворюваність на коронавірус. Водночас МОЗ не дозволив пом'якшити карантин ще 7 областям. 

Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"У Києві на сьогодні один з трьох показників щодо кількості хворих на 100 тис. населення перевищує норму і сьогодні становить вже 14,9%. Тому ми не можемо ризикувати здоров'ям людей і вводити ослаблення... Рішення щодо роботи в столиці наших ресторанів, басейнів, місто затвердить окремо", — сказав він.

За словами Кличка, це питання буде розглянуто після вихідних на наступному тижні.

Як повідомляли Українські Новини, 5 червня набирають чинності нові послаблення карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

4 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 553 до 25 964 кількість померлих від захворювання збільшилася на 15 осіб до 762 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання 4 червня знизилася на 6%, нових летальних випадків - збільшилася на 25%.

Більше новин про: Кафе Київ Відкриття ресторану карантин в Києві пом'якшення карантину

Після карантину можуть не відкритися 5-10% рестора...
У Києві дозволили роботу дитячих спортивних секцій...
У Києві відкрився новий ресторан McDonald's Ukrain...
У Києві відкрилася більшість дитсадків...
Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів, — Кличко
Кількість нових заражених коронавірусом в Києві зростає третій день поспіль
Новини
Вакарчук з 20 травня прогулює роботу в Раді 14:02
Названі кращі компанії України у сфері діджиталізації 13:55
Рейтинг партії Зеленського "Слуга народу" впав на 2,7% 13:26
Труханов і Міськрада захоплюють землі водоканалу: Одеса може залишитися без питної води, - ЗМІ 13:07
Населення продовжує активно здавати валюту 13:06
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
У Раді хочуть витрачати гроші з фонду боротьби з коронавірусом на ремонт доріг 12:40
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
більше новин
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому 12:50
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020 10:47
У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області 10:47
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
більше новин
Рейтинг Зеленського обвалився на 1,7% за тиждень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok