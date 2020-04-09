На карантині зросли продажі горілки, - Bayadera Group

Одна з найбільших алкогольних компаній "Баядера Груп" констатує, що за час карантину, який ввели з 11 березня, продажу горілки виросли на 4-5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба компанії.



"Ми можемо констатувати, що виросли продажі горілки Bayadera Group - на 4-5% порівняно з відповідним періодом 2019 року. Ми помітили тренд, коли люди стали набагато більше витрачати на продукти харчування, однак частіше купувати алкоголь почали саме чоловіки - з цим пов'язане незначне збільшення продажів міцного алкоголю", - сказали в компанії.



Відзначається, що в цілому місяць карантину в Україні істотно не вплинув на загальні обсяги продажу алкоголю, а категорії українського вина, ігристих вин і вермутів, за даними компанії, навпаки трохи просіли.



У той же час за вказаний період продажу "Баядера Груп" зросли на 20% за рахунок іноземного міцного алкоголю.



Пресслужба зазначає, що цей тренд є тимчасовим, і пов'язує його з бажанням українців запастися улюбленими марками через страх дефіциту. Компанія підкреслила, що продовжує співпрацю з іноземними партнерами, при цьому терміни доставки стали довшими і логістика подорожчала, а дефіцит товарів відчувається тільки з Італії.



"Ще один тренд - зростання продажів онлайн. Хоча українські споживачі продовжують віддавати перевагу оффлайн супермаркетам, однак онлайн всього за місяць зріс у кілька разів і не планує зупинятися - кілька всеукраїнських мереж супермаркетів заявили про розвиток власних сервісів доставки", - розповіла пресслужба.



Перший винний маркет компанії Wine Wine також почав доставляти продукцію по Києву. "Баядера Груп" прогнозує, що у квітні обсяги продажів алкоголю всіх категорій не будуть суттєво змінюватися і ціни не піднімуться, хоча можливе зростання продажів українського вина в період святкування Великодня.



При цьому очікується, що зростання імпорту трохи призупиниться.



Як повідомляли Українські Новини, українці на карантині стали більше дивитися серіалів.



Крім того, карантин суттєво вплинув на дві звички українців.



Тим часом українці на карантині стали масово користуватися відеоповідомленнями у Viber.