Вакарчук буде працювати на місцевих виборах, — Совсун

Про це в інтерв'ю hromadske розповіла депутат від фракції "Голос" Інна Совсун.

"Ми говорили, що ми не будуємо лідерську партію. Святослав говорив, що він іде, щоб завести людей у парламент. Він завів нових людей. І це власне його головне досягнення. Він залишається в партії. Він буде працювати на місцевих виборах, він не здає партійний квиток", - сказала вона.

Також за словами Совсун, для Вакарчука робота в Верховній Раді "не є тим, що його все життя цікавило".

"Ми розуміємо, що наявність сильного лідера робить його мішенню. Це постійні інформаційні кампанії Портнова та всіх інших, і це часто створює проблеми на рівному місці, де їх могло не бути", - додала вона.

Крім того, Інна Совсун розповіла, що в "Голосі" незадоволені рейтингом партії.

"Зі Славою в парламенті або без, ми розуміємо, що наші рейтинги на сьогодні не є оптимальними та нам потрібно працювати над підвищенням і переконувати громадян, що ми хочемо працювати на їх інтереси. Наші рейтинги сьогодні нас не задовольняють", - повідомила вона.

Як повідомляли Українські Новини, комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту отримав заяву Вакарчука про складання депутатських повноважень і планує його розглянути 17 червня.

Також за даними соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), за рейтингом "Партія Шарія" обійшла партію "Голос".

Крім того, замість Святослава Вакарчука у Верховну Раду від "Голосу" може пройти Аліна Свідерська дружина ексколишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, керівник норвезької компанії "AICE Hydro" в Україні.