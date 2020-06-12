Вакарчук за час роботи в Раді пропустив 23,5% засідань і останній раз був в Раді 20 травня

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук останній раз відвідав засідання Ради 20 травня, а з початку роботи 9-го скликання парламенту пропустив всього 23,5% пленарних засідань або 23 засідання з 98.

Про це свідчать дані реєстрації Вакарчука на сайті Ради, передають Українські Новини.

Так, з початку роботи 9-го скликання парламенту він пропустив 23 з 98 пленарних засідань.

При цьому з початку 2020 року Вакарчук був відсутній на 9 засіданнях.

А останній раз він відвідував засідання парламенту 20 травня, хоча після того, Рада провела ще 4 чергових засідання.

Як повідомляли Українські Новини, 11 травня Вакарчук заявив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата.

Замість нього в Раду може пройти Аліна Свідерська дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, керівник норвезької компанії "AICE Hydro" в Україні.

Комітет Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту отримав заяву Вакарчука про складання депутатських повноважень і має намір розглянути в середу, 17 червня.