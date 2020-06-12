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12 червня 2020, пʼятниця, 15:52 9
Верховна Рада і партії 2020-06-12T16:45:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук за час роботи в Раді пропустив 23,5% засідань і останній раз був в Раді 20 травня

Вакарчук за час роботи в Раді пропустив 23,5% засідань і останній раз був в Раді 20 травня

Елена Новикова
Голос, Святослав Вакарчук, Прогули депутатів, засідання Верховної Ради
Святослав Вакарчук. Скріншот: онлайн-трансляція
Святослав Вакарчук. Скріншот: онлайн-трансляція

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук останній раз відвідав засідання Ради 20 травня, а з початку роботи 9-го скликання парламенту пропустив всього 23,5% пленарних засідань або 23 засідання з 98.

Про це свідчать дані реєстрації Вакарчука на сайті Ради, передають Українські Новини.

Так, з початку роботи 9-го скликання парламенту він пропустив 23 з 98 пленарних засідань.

При цьому з початку 2020 року Вакарчук був відсутній на 9 засіданнях.

А останній раз він відвідував засідання парламенту 20 травня, хоча після того, Рада провела ще 4 чергових засідання.

Як повідомляли Українські Новини, 11 травня Вакарчук заявив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата.

Замість нього в Раду може пройти Аліна Свідерська дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, керівник норвезької компанії "AICE Hydro" в Україні.

Комітет Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту отримав заяву Вакарчука про складання депутатських повноважень і має намір розглянути в середу, 17 червня.

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