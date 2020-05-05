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05 травня 2020, вівторок, 07:12 10
Суспільство 2020-05-05T09:45:03+03:00
Українські Новини
За рейтингом "Партія Шарія" випереджає партію Вакарчука

За рейтингом "Партія Шарія" випереджає партію Вакарчука

Ірина Дорофейчук
Голос, Святослав Вакарчук, КМІС, соцопитування, Анатолій Шарій, Рейтинг популярності, Партія Шарія
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Рейтинг популярності "Партія Шарія" (3,6%), яку очолює український журналіст та блогером Анатолій Шарій, перевищує рейтинг парламентської партії "Голос" (3,5%), лідером якої є український співак та народний депутат України Святослав Вакарчук. Головою партії "Голос" є перший заступник голови комітету Ради з питань цифровий трансформації Кіра Рудик.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

У ході соцдослідження респондентів просили відповісти на запитання "Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня за які партії Ви проголосували б?":

32,6% опитаних серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, проголосували б за партію "Слуга народу", 15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), 15,2% - за партію "Європейська солідарність", 12% - за партію "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 3,6% - за "Партію Шарія", 3,5% - за партію "Голос", 3,4% - за партію "Сила і честь", 2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,5% - за партію "Громадянська позиція", 2% - за партію "Свобода", 1,7% - за партію "Опозиційний блок", 5% - всього за інші партії.

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, у таблиці 2 наводяться три варіанти рейтингів партій:% всіх респондентів; % Серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % Серед тих збирається голосувати і визначився з партією.Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, у таблиці 2 наводяться три варіанти рейтингів партій:% всіх респондентів; % Серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % Серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Опитування проводилося з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включалися території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

В ході опитування проведено 4 024 інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Нагадаємо, раніше юрист Андрій Портнов повідомив, що український співак, а за сумісництвом депутат Верховної Ради України Святослав Вакарчук приховував доходи від зарубіжної концертної діяльності. Співак ухилявся від сплати податків в державний бюджет України за допомогою офшорних компаній і швейцарського банку.

Як повідомляли Українські Новини, у 2014 році Вакарчук з метою ухилення від сплати податків "оцінював" свої гонорари в 2,5 тис. доларів за 1 концертний виступ.

У 2010 році Вакарчук дав 90 концертів, з яких сплатив лише 65 тис. гривень податків.

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