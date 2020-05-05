За рейтингом "Партія Шарія" випереджає партію Вакарчука

Рейтинг популярності "Партія Шарія" (3,6%), яку очолює український журналіст та блогером Анатолій Шарій, перевищує рейтинг парламентської партії "Голос" (3,5%), лідером якої є український співак та народний депутат України Святослав Вакарчук. Головою партії "Голос" є перший заступник голови комітету Ради з питань цифровий трансформації Кіра Рудик.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

У ході соцдослідження респондентів просили відповісти на запитання "Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня за які партії Ви проголосували б?":

32,6% опитаних серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, проголосували б за партію "Слуга народу", 15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), 15,2% - за партію "Європейська солідарність", 12% - за партію "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 3,6% - за "Партію Шарія", 3,5% - за партію "Голос", 3,4% - за партію "Сила і честь", 2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,5% - за партію "Громадянська позиція", 2% - за партію "Свобода", 1,7% - за партію "Опозиційний блок", 5% - всього за інші партії.

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, у таблиці 2 наводяться три варіанти рейтингів партій:% всіх респондентів; % Серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % Серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Опитування проводилося з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включалися території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

В ході опитування проведено 4 024 інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Нагадаємо, раніше юрист Андрій Портнов повідомив, що український співак, а за сумісництвом депутат Верховної Ради України Святослав Вакарчук приховував доходи від зарубіжної концертної діяльності. Співак ухилявся від сплати податків в державний бюджет України за допомогою офшорних компаній і швейцарського банку.

Як повідомляли Українські Новини, у 2014 році Вакарчук з метою ухилення від сплати податків "оцінював" свої гонорари в 2,5 тис. доларів за 1 концертний виступ.

У 2010 році Вакарчук дав 90 концертів, з яких сплатив лише 65 тис. гривень податків.