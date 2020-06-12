Заяву Вакарчука про вихід з Ради розглянуть 17 червня

Заява депутата від фракції "Голос" Святослава Вакарчука про складання депутатських повноважень комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту отримав і має намір розглянути в середу, 17 червня.

Про це Українським Новинам повідомив голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кальченко.

"Заява надійшла. На сьогодні плануємо наступного тижня розглянути. Ймовірно, в середу", - сказав він.

11 червня Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом.

При цьому в день позачергових виборів у парламент він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження партії в Раду.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата.

23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата Ради.

Як повідомляли Українські Новини, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, керівник норвезької компанії AICE Hydro в Україні Аліна Свідерська проходить у Верховну Раду від партії "Голос" у зв'язку з заявою Вакарчука про дострокове складання повноважень депутата.

Тим часом, Вакарчук задекларував три квартири в Києві, рояль і 3,7 млн гривень доходів.