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12 червня 2020, пʼятниця, 15:25 15
Верховна Рада і партії 2020-06-12T16:45:03+03:00
Українські Новини
Заяву Вакарчука про вихід з Ради розглянуть 17 червня

Заяву Вакарчука про вихід з Ради розглянуть 17 червня

Валерия Драгомирова
Мандат, Вакарчук, Святослав Вакарчук, Верховна Рада, складання повноважень
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Заява депутата від фракції "Голос" Святослава Вакарчука про складання депутатських повноважень комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту отримав і має намір розглянути в середу, 17 червня.

Про це Українським Новинам повідомив голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кальченко.

"Заява надійшла. На сьогодні плануємо наступного тижня розглянути. Ймовірно, в середу", - сказав він.

11 червня Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом.

При цьому в день позачергових виборів у парламент він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження партії в Раду.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата.

23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата Ради.

Як повідомляли Українські Новини, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, керівник норвезької компанії AICE Hydro в Україні Аліна Свідерська проходить у Верховну Раду від партії "Голос" у зв'язку з заявою Вакарчука про дострокове складання повноважень депутата.

Тим часом, Вакарчук задекларував три квартири в Києві, рояль і 3,7 млн гривень доходів.

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