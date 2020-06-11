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11 червня 2020, четвер, 16:50 6
Верховна Рада і партії 2020-06-11T17:30:01+03:00
Українські Новини
Дружина ексміністра оборони Загороднюка Свідерська проходить в Раду від "Голосу" замість Вакарчука

Дружина ексміністра оборони Загороднюка Свідерська проходить в Раду від "Голосу" замість Вакарчука

Елена Новикова
Верховная Рада, Депутат, Голос, Святослав Вакарчук
Аліна Свідерська. Фото: Facebook/Alina Sviderska
Аліна Свідерська. Фото: Facebook/Alina Sviderska

Керівник норвезької компанії "AICE Hydro" в Україні Аліна Свідерська, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка проходить у Верховну Раду від партії "Голос" у зв'язку з заявою депутата від фракції Святослава Вакарчука про дострокове складання повноважень депутата.

Про це свідчить виборчий список партії на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

31-річна Свідерська є директором норвезької компанії "AICE Hydro" в Україні, спеціалізується на пошуку, відборі та розвитку інвестиційних проєктів з розвитку малих гідроелектростанцій в Україні.

У 2015 році була радником міністра економіки Айвараса Абромавичуса з питань дерегуляції.

Випускниця Києво-Могилянської академії за спеціальністю "правознавство" та Кембридзького університету (Великобританія) за тією ж спеціальністю.

Стипендіат програми "Всесвітні студії" Фонду Віктора Пінчука, проте за освіту у Великобританії вона отримувала стипендії Джорджа Сороса. 

Також Свідерська - засновниця і голова Кембридзької спільноти України.

Була включена до виборчого списку партії під №19.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер, 11 червня, депутат Ради Вакарчук ("Голос") повідомив журналістам на брифінгу, що вирішив достроково скласти повноваження депутата.

Крім того, Святослав Вакарчук прогулював роботу у Верховній Раді з 20 травня

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