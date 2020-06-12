Кабмін пропонує зменшити кількість районів в Запорізькій області в 4 рази

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, яке відбулося 12 червня, пропонує Верховній Раді зменшити майже в чотири рази кількість районів в Україні, зокрема, створити 5 укрупнених районів в Запорізькій області замість нинішніх 20. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини. Пропонується створити Бердянський район (населення 167,4 тис. осіб) з центром у Бердянську, Василівський (188,7 тис.) з центром у Василівці, Запорізька (874,2 тис.) з центром у Запоріжжі, Мелітопольський (286,6) з центром у Мелітополі, Пологівський (189) з центром в Пологах. Кабмін пропонує створити 5 районів в Запорізькій області замість 20. Скріншот відео youtube\/ Кабмін Як повідомляли Українські Новини, на позачерговому засіданні Кабмін затвердив території 1 470 територіальних громад у 24 областях за винятком Криму. Уряд пропонує створити 5 укрупнених районів у Вінницькій області замість 27: повний список районів. Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 3 укрупнених райони у Чернівецькій області замість 11.