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12 червня 2020, пʼятниця, 16:45 9
Кабмін 2020-06-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує зменшити кількість районів в Запорізькій області в 4 рази

Кабмін пропонує зменшити кількість районів в Запорізькій області в 4 рази

Ирина Николенко
Запорізька область, Пологи, Мелітополь, Запоріжжя, районування, нові райони, Василівка, нові райони Запорізької області
У Запорізькій області скоротять райони в 4 рази.Фото: kmu.gov.ua
У Запорізькій області скоротять райони в 4 рази.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, яке відбулося 12 червня, пропонує Верховній Раді зменшити майже в чотири рази кількість районів в Україні, зокрема, створити 5 укрупнених районів в Запорізькій області замість нинішніх 20.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Бердянський район (населення 167,4 тис. осіб) з центром у Бердянську, Василівський (188,7 тис.) з центром у Василівці, Запорізька (874,2 тис.) з центром у Запоріжжі, Мелітопольський (286,6) з центром у Мелітополі, Пологівський (189) з центром в Пологах.

Кабмін пропонує створити 5 районів в Запорізькій області замість 20. Скріншот відео youtube/ КабмінКабмін пропонує створити 5 районів в Запорізькій області замість 20. Скріншот відео youtube/ Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, на позачерговому засіданні Кабмін затвердив території 1 470 територіальних громад у 24 областях за винятком Криму.

Уряд пропонує створити 5 укрупнених районів у Вінницькій області замість 27: повний список районів.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 3 укрупнених райони у Чернівецькій області замість 11.

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