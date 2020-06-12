У Києві третій день поспіль зростає кількість нових інфікованих на коронавірус

Кількість хворих коронавірусом в Києві 11 червня збільшилася на 95 осіб до 3 766, померлих - на 1 людини до 85 порівняно з попередньою добою, 10 червня. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатує, що в Києві, з огляду на епідеміологічну ситуацію, відновлення роботи ресторанів у приміщеннях неможливе.

Про це написав у соціальній мережі Facebook мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Новини - не оптимістичні. Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 95 осіб. Серед них - 16 медиків. Один чоловік помер. На сьогодні в столиці вже 3 766 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Серед захворілих 50 жінок у віці від 20 до 83 років, 36 чоловіків від 24 до 68 років, а також 5 хлопчиків (від 1 року до 13 років) і 4 дівчинки (від немовляти віком менше місяця до 17 років).

В лікарні столиці за останню добу госпіталізовано 13 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 79 осіб, всього від коронавіруса одужали 1 132 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Деснянському районі (24), Дарницькому (23) та Оболонському (11).

Як повідомляли Українські Новини, раніше у МОЗ пояснили, що кількість хворих на коронавірус у останні дні збільшилася через те, що люди ігнорували рекомендації з дотримання карантинних заходів.

11 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 683 до 29 753, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 870 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зменшилася на 0,9%, кількість нових летальних випадків - на 23,8%.