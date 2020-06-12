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12 червня 2020, пʼятниця, 09:19 5
Суспільство 2020-06-12T09:34:16+03:00
Українські Новини
В Україні після дводенного зростання кількість нових хворих на коронавірус трохи впала

В Україні після дводенного зростання кількість нових хворих на коронавірус трохи впала

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні 11 червня кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 зменшилася на 0,9%, кількість нових летальних випадків - на 23,8%. Так, кількість виявлених випадків в Україні збільшилася на 683 до 29 753, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 870 порівняно з попередньою добою, 10 червня. 

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 12 червня в Україні 29 753 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 870 летальних, 13 567 пацієнтів видужала.

За добу зафіксовано 683 нових випадків, одужали 426 осіб, померло 16 осіб.

Таким чином, 11 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що видужали - 683 проти 426.

Кількість нових випадків захворювання 11 червня станвоила 2,5% від загальної кількості хворих на 10 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 831), в Києві (3 766) та Львівської області (2 526).

У Рівненській області зафіксовано 2 231 випадок коронавірусної інфекції, у Київській - 1 931 випадок, в Івано-Франківській області - 1 669 випадків, у Закарпатській - 1 506, у Харківській - 1 426, у Тернопільській - 1 372, у Вінницькій - 1 317, у Волинській - 1 313, в Одеській - 1 065, у Житомирській - 1 013, у Дніпропетровській - 983, у Кіровоградській - 568, у Хмельницькій - 529 випадків.

517 випадків виявлено в Черкаській області, 515 випадків - у Запорізькій, 366 випадків - у Чернігівській, 316 випадків - у Миколаївській, 279 випадків - у Донецькій, 277 випадків - у Полтавській області, 204 випадку - в Сумській, 179 випадків - у Херсонській і 54 випадки - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ прокоментували різке зростання захворюваності на коронавірус.

Також за словами вірусолога, висока температура повітря і ультрафіолет знижують агресивність передачі коронавірусу.

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