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09 червня 2020, вівторок, 21:23 5
Суспільство 2020-06-10T00:00:04+03:00
Українські Новини
Бучу і Бородянку розглядають як райцентри укрупненого Києво-Святошинського району

Бучу і Бородянку розглядають як райцентри укрупненого Києво-Святошинського району

Валерия Драгомирова
Буча, Бородянка, Децентралізація, Ірпінь, Вишгород, поділ Київської області
Буча. Фото: 112.agency
Буча. Фото: 112.agency

Як районні центри укрупненого Києво-Святошинського району Київська обласна державна адміністрація розглядає Бородянку і Бучу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Якщо безпристрасно аналізувати карту Північно-Західного регіону Київщини, то, на мою думку, найбільше під них (критерії визначення райцентру) підпадає місто Бородянка. Разом з цим більшість громад хочуть, щоб центр був у Бучі", - сказав голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час наради щодо нового районування і формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня.

Крім того, під час наради також розглядалася відповідність Вишгорода та Ірпеня до вимог райцентру укрупненого Києво-Святошинського району.

Наголошується, що всі 5 міст не відповідають на 100% вимогам, серед яких віддаленість підпорядкованих населених пунктів не більш ніж 60 км від райцентру, населення понад 50 тис. осіб у відповідному райцентрі і його розташування не ближче ніж 30 км до Києва.

Згідно з повідомленням, наразі розглядаються варіанти нового адміністративно-територіального поділу Київської області з 5 або 6 районами.

Протокол цієї наради буде переданий у профільне міністерство.

На нараді крім керівництва області брали участь депутати різних рівнів, мери міст, голови сільських рад, представники громад.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів, згідно з графіком реформи децентралізації, мав 15 червня подати до Верховної Ради на затвердження перелік нових районів, а Рада - затвердити його до липня для того, щоб місцеві вибори восени відбулися на новій адміністративно-територіальній основі.

Раніше Зеленський пропонував ліквідувати місцеві адміністрації і ввести префекти до березня 2021.

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