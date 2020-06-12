Долар падає. НБУ зміцнив гривню перед вихідними

Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD в той час, як Національний банк констатує, що в подальшому інфляція буде зростати помірними темпами, але ймовірно буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося.

Про це передають Українські Новини з посиалнням на повідомлення Нацбанку.

В попередній торговий день Нанбанк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 червня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6515 1 долар США 26,5999 1 швейцарський франк 28,2182 10 ієн 2,4847 10 російських рублів 3,8378 1 євро 30,1723

Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Також фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Тим часом, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 червня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD в четвер.

У травні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 0,1%