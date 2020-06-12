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12 червня 2020, пʼятниця, 05:00 11
Фінанси 2020-06-12T08:00:05+03:00
Українські Новини
Долар падає. НБУ зміцнив гривню перед вихідними

Долар падає. НБУ зміцнив гривню перед вихідними

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Гривня.
Гривня.

Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD в той час, як Національний банк констатує, що в подальшому інфляція буде зростати помірними темпами, але ймовірно буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося.

Про це передають Українські Новини з посиалнням на повідомлення Нацбанку.

В попередній торговий день Нанбанк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 червня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,6515
1 долар США 26,5999
1 швейцарський франк 28,2182
10 ієн 2,4847
10 російських рублів 3,8378
1 євро 30,1723

Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Також фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Тим часом, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 червня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD в четвер.

У травні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 0,1% 

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