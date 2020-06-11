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11 червня 2020, четвер, 14:25 7
Економіка 2020-06-11T14:47:07+03:00
Українські Новини
В НБУ спрогнозували, якою буде інфляція після карантину

В НБУ спрогнозували, якою буде інфляція після карантину

Анна Рудык
НБУ, інфляція, економічний прогноз, Прогноз інфляції
Інфляція. Фото: bank.gov.ua
Інфляція. Фото: bank.gov.ua

Національний банк констатує, що в подальшому інфляція ймовірно буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося та помірними темпами. Раніше НБУ прогнозував скорочення економіки у 2-му кварталі 2020

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

По-перше, споживчий та інвестиційний попит залишається досить пригніченим, хоча ділова активність починає поступово пожвавлюватися разом з ослабленням карантинних заходів.

Вже проведені заходи фіскальної та монетарної політики, спрямовані на підтримку бізнесу і населення, які лише частково компенсують падіння споживчого попиту.

Його відновлення буде поступовим навіть після завершення карантину.

По-друге, ситуація на валютному ринку, від якої суттєво залежить вартість споживчого кошика, є сприятливою для низької інфляції.

З початку квітня пропозиція валюти на міжбанківському ринку перевищує попит.

Обсяги імпорту майже за всіма категоріями товарів залишаються менше докризового рівня, водночас експорт скорочується менш істотно.

Внаслідок  чого гривня зміцнилася, а Національний банк, користуючись сприятливою ситуацією, з початку квітня викупив у міжнародні резерви близько 1,8 млрд доларів.

Таким чином, Національний банк вийшов на чисту покупку валюти з початку року, компенсувавши витрати валюти з міжнародних резервів.

По-третє, поліпшуються інфляційні очікування населення і фінансових аналітиків.

Зараз, за даними НБУ, інфляція, яку вони очікують через 12 місяців, зрівнялася з середньостроковою метою Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скоротила доходи державного бюджету на 2020 рік на 119,745 млрд гривень до 975,834 млрд і збільшила витрати на 82,4 млрд гривень до 1 266,423 млрд, збільшивши граничний розмір дефіциту в 3,1 рази з 96,275 млрд гривень до 298,404 млрд гривень.

У травні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 0,1% 

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