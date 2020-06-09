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09 червня 2020, вівторок, 18:30 8
Економіка 2020-06-09T21:00:35+03:00
Українські Новини
Зростання споживчих цін в Україні сповільнилося в травні

Зростання споживчих цін в Україні сповільнилося в травні

Надежда Комендантова
інфляція, індекс цін, інфляція в УкраїніІнфляція
Інфляція. Фото:newsep.com.ua
Інфляція. Фото:newsep.com.ua

У травні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 0,1% в той час, як в  травні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,3%.

Про це передають Українські Новини з посиланням на Державну службу статистики.

Базовий індекс споживчих цін у січні-травні 2020 року підвищився на 1,5%.

Базова інфляція є субіндексом індексу споживчих цін.

Базовий ІСЦ (базова інфляція) - частина інфляції, що відображає динаміку вільних цін без обліку позицій, ціни на які великою мірою залежать від адміністративного та сезонного факторів.

Як повідомляло агентство, Карантинні заходи негативно вплинули на промисловість. У той час, як з січня по квітень ВВП України впав на 5%.

Державний бюджет на 2020 рік передбачає зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%. В 2021-2022 інфляція внаслідок пом'якшення монетарної політики буде перебувати на рівні середньострокової цілі 5% ± 1 п. п

Водночас Національний банк України прогнозує скорочення економіки у 2-му кварталі 2020. Це досить помірний рівень зростання споживчих цін для української економіки.

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