Після різкого подорожчання долар і євро знову почали падати. Курс валют на 11 червня

У четвер, 11 червня, курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках 10 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,81% до 29,6953 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,17% до 30,2634 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,4847 26,7272 29,6953 30,2634 3,33 3,95 Максимальний 26,6300 27,1000 29,9500 30,7000 3,79 5,00 Мінімальний 26,4000 26,6300 29,0000 30,0400 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Крім того, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Також у травні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 1,5% до 519,651 млрд гривень.