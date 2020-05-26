Помірне зміцнення може тривати ще деякий час. Експерти дали прогноз курсу валют на червень

В той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах26-27 UAH/USD, фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

"Зміцненню гривні допомогло зниження імпорту енергоносіїв та машинобудівної продукції, та разом із тим досить стабільні обсяги експорту продтоварів, залізної руди й IT-послуг. Це зумовило в першому кварталі профіцит поточного рахунку платіжного балансу 244 млн доларів, тоді як роком раніше був дефіцит 150 млн доларів. За даними митниці, поліпшення торгового балансу спостерігалося і в квітні", - повідомив Сергій Ніколайчук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

З його слів, також динаміку курсу підкріпила досить стабільна ситуація на ринку держборгу - відтік вкладень іноземних інвесторів був незначним, особливо на тлі інших країн.

Останніми тижнями позначалися і сплати квартальних податків підприємствами. Крім того, на тлі інформації про пом'якшення карантинних обмежень, компанії стали готуватися до повернення до повноцінної роботи і, щоб покрити всі оргвитрати, продавали валюту.

"Ще й прийняття банківського закону вселило надію на швидке отримання траншу МВФ, що, своєю чергою, знижує ризики рефінансування зовнішніх боргів і також позитивно впливає на очікування учасників валютного ринку", - додав Ніколайчук.

З його слів, зазвичай травень-червень на валютному ринку - спокійний період.

Але цього року пандемія внесла свої корективи.

З одного боку, на курс продовжить тиснути зниження ділової активності, зменшення переказів від трудових мігрантів, острах населення, який виливається в бажання пересидіти в "кеші" в кризовий період.

Але з іншого боку, зниження витрат на імпорт, відносно стійкі обсяги експорту і транш МВФ можуть урівноважити ці негативні чинники.

"Ми очікуємо, що в найближчий місяць курс буде близький до нинішнього рівня 26.50 грн/дол США, плюс-мінус 50 коп." додав він.

За даними аналітикині Concorde Capital Євгенії Ахтирко, сплеск курсу стався на тлі досить стійкої ревальвації курсу, яка триває вже майже два місяці.

"При вільному курсоутворенні коливання курсу, які вибиваються із загальної тенденції, відбуваються час від часу. Найчастіше це просто результат короткострокового дисбалансу між попитом і пропозицією, і такі коливання можуть бути не пов'язані з якимись факторами, які можуть викликати короткострокові зміни в настроях інвесторів. Швидше за все, коливання курсу саме такого роду ми спостерігали наприкінці цього тижня", - додала Ахтирко.

З її слів, коливання не були значними, щоб викликати занепокоєння Нацбанку і змусити його вийти на ринок із продажем валюти для їхнього згладжування.

Тим більше, ще нещодавно обмінний курс перебував на рівні, який із певних причин декому здавався занадто низьким.

"Швидше за все, помірне зміцнення курсу триватиме ще деякий час, якщо не виникнуть зовнішні або внутрішні події, які вплинуть на настрої учасників валютного ринку. Попит на валюту навряд чи збільшиться, оскільки імпорт продовжить скорочуватися, а потреби Нацбанку в поповненні золотовалютних резервів скоротяться завдяки очікуваному фінансуванню від МВФ та інших міжнародних фінансових інститутів", - підсумувала Ахтирко.

Зі слів представника Акордбанку Юрія Єфремова, значна частина минулого тижня на міжбанку пройшла при переважанні валютних продажів - гривня зміцнювалася.

Подорожчання долара відбувалося лише в четвер і п'ятницю. Насамперед вплинув сезонний фактор, тобто скорочення валютних продажів із боку агроекспортерів.

Вони закінчили посівну і зменшили свою присутність на безготівковому валютному ринку.

Другий фактор - це виведення капіталів нерезидентів з ОВДП (прибутковість знизилася з 14-15% до 12% річних), які продавалися на ринку у вівторок.

А також виведення дивідендів західних компаній, що працюють в Україні.

"Що не впливало на міжбанк - це поетапне скасування карантинних обмежень, і активізація імпортерів. Великі корпорації-імпортери продовжують працювати в тому ж режимі, що й раніше. А роздріб, який теоретично міг створити додатковий попит на валюту за рахунок нових закупівель імпортних товарів за кордоном, поки не організовував великих закупівель. Він продовжує розпродавати свої складські запаси", - зазначив банкір.

За його даними, найближчого тижня Мінфін проведе кілька виплат купонів за ОВДП ранніх випусків: 25 травня належить виплата 314 млн гривень, 26 травня - 260 млн гривень, 27 травня - 1,6 млрд гривень.

Але це купони, а не погашення паперів.

До того ж у вівторок, 26 травня, відбудеться розміщення нових випусків гривневих держоблігацій, і частина виплат може бути реінвестована в них.

"Подальша ситуація на валютному ринку багато в чому залежатиме від показників щодо захворюваності на COVID-19. Від того, як вони зміняться після поетапного зняття обмежень. Головне, щоб епідемія коронавірусу не стала розростатися з новою силою, і щоб владі не довелося повертати старі обмеження. Вони гальмують економіку.

Ситуацію з коронавірусом складно передбачити, тому курсовий прогноз навіть на найближчий тиждень перебуває в досить широкому діапазоні - 26,70-27,20 грн/$", - підсумував банкір.

Як повідомляли Українські Новини, знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 26 травня, на 12,56 коп. до 26,8729 UAH/USD

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зберігся на 26,88 UAH/USD.