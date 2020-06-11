Шмигаль заявив, що роботою Авакова задоволений

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не буде вносити до Верховної Ради подання про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і задоволений його роботою в той час, як у центрі Києва близько тисячі мітингувальників влаштовували акцію протесту за відставку Авакова.

Про це він повідомив на пресконференції, передають Українські Новини.

За його словами, Аваков і МВС блискавично відреагували на скандальні події в Кагарлику та Броварах Київської області.

Крім того, Аваков представив звіт у парламенті, який його прийняв без зауважень.

"Ми розуміємо, що сьогодні МВС стоїть якраз на забезпечення стабільності ситуації в Україні. У кризовій ситуації я розумію, що нам не можна розмінюватися на якісь політичні речі... і Аваков в управлінні кризою демонструє хороший досвід і якості", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський не розглядає можливість відставки Авакова до завершення справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, як глава правоохоронного органу ефективно відреагував на випадки в Кагарлику та Броварах Київської області.

Водночас 35 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" підписалися під проєктом постанови, ініційованих фракцією "Голос" про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.