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05 червня 2020, пʼятниця, 10:21 16
Суспільство 2020-06-05T11:32:48+03:00
Українські Новини
"Аваков - чорт": У центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова

"Аваков - чорт": У центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова

Кира Молчанова
Арсен Аваков, Акція протесту, мітинги, відставка Авакова, звіт Авакова

В центрі Києва проходять мітинги під стінами Верховної Ради і Кабінету Міністрів, на яких вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який сьогодні має виступити зі звітом про боротьбу з організованою злочинністю.

Спочатку на акції були присутні 500 осіб, але потім кількість мітингувальників за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова біля Верховної Ради зросла до тисячі.

Про це свідчать трансляції телеканалів, передають Українські Новини.

Мітингувальники скандують "Геть Авакова", "Аваков - чорт" і тримають плакати з написами: "Геть Авакова", "Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?", "Ні поліцейській державі", "2295 днів без поліції безпеки Авакова".

Також біля будівлі встановлені намети "Правого сектора".

Порушень і затримань не було помічено.

Правоохоронці і поліція діалогу контролюють безпеку.

Учасники привезли на акцію старий поліцейський автомобіль, який потім перевернули під музику і запалені фаєри.

Акція протесту під Верховною Радою. Скріншот відео TouTubeАкція протесту під Верховною Радою. Скріншот відео TouTube

У центрі проходять акції "Авакова у відставку" і акція партії "Голос" "Непокаране зло вбиває. Аваков піти!".

"Міністр Аваков пережив вже 4 уряди, йому не страшні перезавантаження всього Кабінету Міністрів. Ми маємо домогтися, щоб він пішов з посади. Депутати мають проголосувати за постанову про його відставку. Ти можеш нагадати депутатам про їхній обов'язок — захищати людей", — кажуть організатори.

Крім того, учасники "Правого сектору" теж проводять акцію, закликають до відставки Арсена Авакова і кличуть на аналогічні акції людей в інших містах.

Акція протесту під Верховною Радою. Скріншот відео TouTubeАкція протесту під Верховною Радою. Скріншот відео TouTube

Крім цього під стінами Кабінету міністрів на 14 годину анонсовано мітинг "Проти поліцейського свавілля в Україні", який організовують KyivPride і "Центр громадянських свобод".

Щоб забезпечити безпеку всіх акцій, в центр Києва планують залучити додаткові сили правоохоронців.

Як повідомляли Українські Новини, мітинги за відставку Авакова були анонсовані раніше.

4 червня Аваков відмовився коментувати збір підписів депутатів Ради за його відставку.

2 червня Фракція "Голос" в Раді ініціювала збір підписів за відставку Авакова.

1 червня Фракція "Слуга народу" в Раді виступила за заслуховування Авакова на засіданні парламенту в п'ятницю, 5 червня.

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