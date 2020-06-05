Зміни до держбюджету і звіт Авакова. Чим займеться Рада перед вихідними

Верховна Рада в п'ятницю заслухає звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про боротьбу з організованою злочинністю, забезпечення громадської безпеки та охорону громадського порядку. Раніше Рада мала намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першими на порядку стоїть законопроєкти №№ 3509, 3509-1, 3509-2 про зміни до державного бюджету на 2020 рік, потім постанова №2601 про створення тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів.

Далі у другому читанні зазначено законопроєкт №3354 про збільшення штрафів за ненадання відповіді на депутатський запит і невиконання вимог комітетів, №2276 щодо процедури банкрутства, №2042 щодо інфраструктури об'єктів будівництва.

У першому читанні парламентарії розглянуть законопроєкт №2253 про запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії, №2234 щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

Крім того, на порядку денному зазначено в другому читанні законопроєкт №2030 про надання права безкоштовної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

У першому читанні зазначено законопроєкт №3356 щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту, №2592 щодо вдосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби, №№ 2618 і 2618-1 про внесення змін до Закону "Про протимінну діяльність в Україні", №№ 2365 і 2365-1 про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством при працевлаштуванні за кордоном, №3014 про електронні комунікації, №2655 щодо хмарних послуг, №2734 про вдосконалення правового регулювання кримінального процесу, №2481 про кваліфікацію, як фактора адаптації та мобільності українців.

Також парламент заслухає звіт тимчасової слідчої комісії з проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства при зміні власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Росії.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення поставлено постанову №3472 про відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника, №№ 3486 і 3486-1 про соціальний захист населення в період карантину, пов'язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної хвороби,

У другому читанні зазначено законопроєкт №3377 про зменшення плати за оренду невикористаного в повному обсязі майна для наймачів установ культури на період карантину.

Також у 1-му читанні Рада розгляне проєкти законів №№ 2360 і 2360-1 щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні, №2595 про залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садках і школах, №2493 про акціонерні товариства, №3295 щодо функціонування Державного аграрного реєстру і вдосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Ради Божик, Аристов і Мейдич перебувають на лікарняному через COVID-19.

Верховна Рада в середу, 3 червня, на засіданні розглядала законопроєкт №2228 про зменшення до 10 днів терміну оприлюднення проєктів нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування.