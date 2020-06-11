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11 червня 2020, четвер, 10:50 7
Економіка 2020-06-11T12:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль дорожчає. Курс російської національної валюти на 11 червня

Рубль дорожчає. Курс російської національної валюти на 11 червня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 11 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків  порівняно з курсом рубля в середу, 10 червня, впав на 2 копійки і становить 3,33 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер підвищився на 5 копійок порівняно з 10 червня і становить 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 11 червня:

  10 російськи рублів
  Купівля Продаж
Середнія 3,33 3,95
Максимальний 3,79 5,00
Миінімальний 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 червня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD.

А фінансисти розповіли про те, чого слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Тим часом економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Також у травні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків та інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 1,5% до 519,651 млрд гривень.

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