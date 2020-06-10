Рубль різко впав. Курс російської нацвалюти на 10 червня

У середу, 10 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 9 червня, впав на 3 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу також впав на 3 копійки порівняно з 9 червня і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 10 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,35 3,90 Максимальний 3,79 4,10 Мінімальний 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 червня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,37 коп. до 26,5335 UAH/USD.

Тим часом у травні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків й інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 1,5% до 519,651 млрд гривень.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 червня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.