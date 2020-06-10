підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

10 червня 2020, середа, 11:17 13
Економіка 2020-06-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль різко впав. Курс російської нацвалюти на 10 червня

Рубль різко впав. Курс російської нацвалюти на 10 червня

Анна Рудык
Курс, курс рубля, курс в обмінниках
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

У середу, 10 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків  порівняно з курсом рубля у вівторок, 9 червня, впав на 3 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу також впав на 3 копійки порівняно з 9 червня і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 10 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,35 3,90
Максимальний 3,79 4,10
Мінімальний 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 червня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,37 коп. до 26,5335 UAH/USD.

Тим часом у травні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків й інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 1,5% до 519,651 млрд гривень.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 червня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Більше новин про: Курс курс рубля курс в обмінниках

МВФ дав кредит Україні
Після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко зросла
Новини
Запропоновані "Медичними закупівлями" ціни на засоби захисту були завищеними на третину, – ЗМІ 13:14 Документ
Зеленський обманює учасників Нормандського формату і зриває діалог з ОРДЛО, - платформа Бойка 12:55
Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зростає після різкого падіння 12:51
У Київській області — 29 нових випадків COVID-19. Дані по районах 12:38
Щоб в'їхати в Словаччину, потрібно пред'явити негативний тест на коронавірус: нові правила в'їзду 12:30
більше новин
У Київській області — 29 нових випадків COVID-19. Дані по районах 12:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
На заправках за останній місяць подорожчав автогаз, — аналітик 10:46
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
більше новин
Україна на карантині 91-й день. Які пом'якшення вводять з 10 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok