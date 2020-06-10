підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 червня 2020, середа, 08:58 10
Економіка 2020-06-10T10:15:02+03:00
Українські Новини
У травні грошова база зросла ще на 1,5%

У травні грошова база зросла ще на 1,5%

Анна Рудык
НБУ, грошова база, готівка, обсяг готівки в обігу
Гривня
Гривня

Тоді як МВФ схвалив нову кредитну програму для України, в травні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків й інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 1,5% до 519,651 млрд гривень.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року грошова база збільшилася на 8,8% з 477,491 млрд гривень.

Грошова маса в травні зросла на 2,2% - до 1 579,322 млрд гривень, а з початку року - на 9,8% з 1 438,311 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у травні збільшився на 4,1% до 435,138 млрд гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 13,2% з 384,366 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", в квітні грошова база зросла на 6,3%. Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в квітні збільшився на 7,3% до 417,727 млрд гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 8,7% з 384,366 млрд гривень.

Також Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює падіння ВВП України в січні-квітні на 5%.

Більше новин про: НБУ грошова база готівка обсяг готівки в обігу

У квітні грошова база зросла на 6,3%...
Приватбанк запустив сервіс зі зняття готівки на ка...
У квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень...
Після тривалого зростання гривня впала в ціні. Кур...
Зеленський пропонує, щоб Всеукраїнський референдум скасував прийняті Радою закони
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України
Новини
Після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко зросла 09:51
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
МАУ сформувала розклад рейсів по Україні до липня 09:35
Мер Ірпеня звозить бюджетників на мітинг під Кабмін, - активісти 09:30
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
Реформування ДАБІ хочуть заблокувати, - Парцхаладзе 13:59
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
більше новин
Одному з організаторів перестрілки в Броварах повідомили про підозру у хуліганстві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok