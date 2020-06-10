У травні грошова база зросла ще на 1,5%

Тоді як МВФ схвалив нову кредитну програму для України, в травні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків й інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 1,5% до 519,651 млрд гривень.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року грошова база збільшилася на 8,8% з 477,491 млрд гривень.

Грошова маса в травні зросла на 2,2% - до 1 579,322 млрд гривень, а з початку року - на 9,8% з 1 438,311 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у травні збільшився на 4,1% до 435,138 млрд гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 13,2% з 384,366 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", в квітні грошова база зросла на 6,3%. Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в квітні збільшився на 7,3% до 417,727 млрд гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 8,7% з 384,366 млрд гривень.

Також Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює падіння ВВП України в січні-квітні на 5%.