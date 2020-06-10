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10 червня 2020, середа, 18:31 8
Судова влада 2020-06-10T20:15:02+03:00
Українські Новини
Тричі прогулявши суди, прокуратура закрила справу проти Кузнєцова, якого зарізав Стерненко

Тричі прогулявши суди, прокуратура закрила справу проти Кузнєцова, якого зарізав Стерненко

Яков Сташинский
Сергій Стерненко, радикал, Іван Кузнєцов, Навмисне вбивство
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov

Представник Офісу генерального прокурора подав в суд прокурорську постанову про закриття справи відносно вбитого праворадикалом Сергієм Стерненком Івана Кузнєцова, повідомив юрист Андрій Портнов.

Про це заявив юрист у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, інформую, що сьогодні (10 липня) в судовому процесі, де наші адвокати оскаржать підозра, оголошене вбитого в Одесі Івану Кузнєцову від рук одіозного вбивці Стерненко оголошено третю перерву. На цей раз представник (генерального прокурора Ірини) Венедиктової, який раніше не був в процес, то не встигав ознайомитися зі справою, приніс до суду постанову про закриття справи стосовно вбитого Івана (Кузнєцова), мотивуючи тим, що він вже пішов з життя і провадження в суді за нього потрібно закрити.

тобто, у врученні підозри вбитій людині прокурор проблем не бачив, а у судовому оскарженні своїх дій згадав, що раз чоловік убитий, то справа по ньому розглядати не можна. Навіть клоунами не підіймається рука назвати. Доведемо все до кінця, оскаржимо кожну дурість і громадським тиском змусимо прийняти зазначені у кримінальних законах процесуальні рішення. Рано чи пізно вбивця буде сидіти", - написав Він.

20 травня Портнов повідомив, що слідчий Служби безпеки України, який обіцяв вручити підозра про вчинення злочину загиблому Кузнєцову, майже тиждень ховається від адвоката сім'ї Кузнєцова. Кузнєцов був убитий в Одесі в 2018 році праворадикалом Сергієм Стерненком, якого раніше СБУ визнала потерпілим.

19 травня адвокат Станіслав Свириденко, що представляє інтереси сім'ї Кузнєцова, заявив, що пред'явлення підозри про вчинення злочину померлому є незаконним.

Нагадаємо, 18 травня слідство СБУ визнало потерпілим Стерненка, який зарізав 2 роки тому жителя Чорноморська Кузнєцова. А загиблому Кузнєцову СБУ оголосила підозра за нібито напад на Стерненко, стверджує "Страна".

ЗМІ неодноразово розповідали про те, як Стерненко убив людину в Одесі, але вже майже 2 роки йому вдається уникати притягнення до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, на підставі експертного висновку щодо дій Стерненка випливає, що націоналіст в ході бійки наздогнав і свідомо добив ножем ударом у серце пораненого їм раніше Івана Кузнєцова.

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