Тричі прогулявши суди, прокуратура закрила справу проти Кузнєцова, якого зарізав Стерненко

Представник Офісу генерального прокурора подав в суд прокурорську постанову про закриття справи відносно вбитого праворадикалом Сергієм Стерненком Івана Кузнєцова, повідомив юрист Андрій Портнов.

Про це заявив юрист у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, інформую, що сьогодні (10 липня) в судовому процесі, де наші адвокати оскаржать підозра, оголошене вбитого в Одесі Івану Кузнєцову від рук одіозного вбивці Стерненко оголошено третю перерву. На цей раз представник (генерального прокурора Ірини) Венедиктової, який раніше не був в процес, то не встигав ознайомитися зі справою, приніс до суду постанову про закриття справи стосовно вбитого Івана (Кузнєцова), мотивуючи тим, що він вже пішов з життя і провадження в суді за нього потрібно закрити.

тобто, у врученні підозри вбитій людині прокурор проблем не бачив, а у судовому оскарженні своїх дій згадав, що раз чоловік убитий, то справа по ньому розглядати не можна. Навіть клоунами не підіймається рука назвати. Доведемо все до кінця, оскаржимо кожну дурість і громадським тиском змусимо прийняти зазначені у кримінальних законах процесуальні рішення. Рано чи пізно вбивця буде сидіти", - написав Він.

20 травня Портнов повідомив, що слідчий Служби безпеки України, який обіцяв вручити підозра про вчинення злочину загиблому Кузнєцову, майже тиждень ховається від адвоката сім'ї Кузнєцова. Кузнєцов був убитий в Одесі в 2018 році праворадикалом Сергієм Стерненком, якого раніше СБУ визнала потерпілим.

19 травня адвокат Станіслав Свириденко, що представляє інтереси сім'ї Кузнєцова, заявив, що пред'явлення підозри про вчинення злочину померлому є незаконним.

Нагадаємо, 18 травня слідство СБУ визнало потерпілим Стерненка, який зарізав 2 роки тому жителя Чорноморська Кузнєцова. А загиблому Кузнєцову СБУ оголосила підозра за нібито напад на Стерненко, стверджує "Страна".

ЗМІ неодноразово розповідали про те, як Стерненко убив людину в Одесі, але вже майже 2 роки йому вдається уникати притягнення до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, на підставі експертного висновку щодо дій Стерненка випливає, що націоналіст в ході бійки наздогнав і свідомо добив ножем ударом у серце пораненого їм раніше Івана Кузнєцова.