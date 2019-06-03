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03 червня 2019, понеділок, 21:34 18
Суспільство 2019-06-03T22:30:02+03:00
Українські Новини
Справа про стрілянину в дитини перекваліфікують в "умисне вбивство"

Справа про стрілянину в дитини перекваліфікують в "умисне вбивство"

Підозра поліцейським, що стріляли у дитину в Переяслав-Хмельницькому, перекваліфікують у умисне вбивство, так як дитина померла у лікарні. Про це у понеділок ввечері, 3 червня, у Facebook написав Генпрокурор Юрій Луценко.

"Прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією вчиненого ними злочину на умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіївському суді міста Києва вранці о 9:00, де їм буде обиратися запобіжний захід. Прокуратура буде наполягати на утриманні під вартою", - написав Луценко.

Також Луценко повідомив, що підписав листа на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою звільнити з посади керівника райвідділу поліції.

Поліцейським, що стріляли у дитину, оголосили про підозру у хуліганстві.

ДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

Поліцейські, які поранили в голову дитину під Києвом, затримані.

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