Опубліковано експертний висновок: як Стерненко в Одесі зарізав людину

Юрист, колишній міністр юстиції України Олена Лукаш оприлюднила копію експертного висновку щодо праворадикала та націоналіста Сергія Стерненка, якого звинувачують у вбивстві людини й нанесенні умисних тілесних ушкоджень в Одесі. З тексту експертного висновку випливає, що Стерненко в ході бійки наздогнав та свідомо добив ножем ударом в серце поранену раніше їм людину.

Копії документів Лукаш опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"В ході бійки Стерненко С.В. вихватив на той час невідомий йому предмет і почав ним хаотично розмахувати, а саме оборонятися. В подальшому Кузнєцов І.В. побіг в бік буд. №7 по вул. Фонтанська дорога, а Стерненко С.В. почав його переслідувати. ... Коли Кузнєцов І.В. пробіг 99,1 м (відповідно до протоколу слідчого експерименту за участю Стерненка С.В.) той впав та втратив свідомість", - йдеться в експертному висновку.

"Відповідно до висновків комісійної судово-медичної експертизи смерть Кузнєцова І.В. настала від проникаючого поранення в ліву плевральну порожнину з наскрізним ускодженням навколосерцевої сумки і лівого шлуночка серця. Від такого поранення постраждалий за кілька секунд втратив свідомість та не міг здійснювати активних дій, у тому числі пробігти відстань 99,1 м з тою чи іншою швидкістю", - зазначено в документі.

"Вище вказані обставини та висновок комісійної судово-медичної експертизи вказують на те, що Стерненко С.В. спричинив вище вказане смертельне ножове поранення Кузнєцову І.В. від якого останній помер, спричинив після того, як постраждалий почав тікати та пробіг 99,1 м, тобто Стерненко С.В. наздогнав постраждалого та навмисно позбавив його життя, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 115 КК України, та відповідно не міг перебувати в стан необхідної оборони", - зроблений остаточний висновок в експертизі.

28 жовтня 2019 року Служба безпеки України повідомила, що розслідує справу Стерненка як вбивство й нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Розслідування проводиться за ч. 1 ст. 122 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

28 вересня 2019 року депутат Верховної Ради України Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу") опублікував текст повідомлення про підозру, що підготовлене Національною поліцією України, з якого випливає, що Стерненко вбив людину навмисно, без реальних загроз для свого життя та здоров'я.

Раніше повідомлялося, що Стерненко був причетний до торгівлі наркотиками, залякував артистів і активно співпрацював з СБУ під час свого перебування на посаді керівника одеського осередку "Правого сектора" та пізніше.

Ввечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих молодих людей в Одесі. Одного Стерненко вбив, іншому, який також отримав поранення, вдалося втекти. Свої коментарі про подію на тлі вмираючої людини Стерненко зафіксував на відеозаписі та опублікував в соцмережі Facebook.