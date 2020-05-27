Адвокати оскаржили підозру Івану Кузнєцову, якого вбив Стерненко, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що адвокати оскаржили в суді підозру щодо вчинення злочину Івану Кузнєцову, якого умисно вбив праворадикал Сергій Стерненко в Одесі в 2018 році.

Про це заявив юрист у своєму Telegram-каналі.

"Інформую, що сьогодні наші адвокати звернулися до суду з оскарженням підозри Івану Кузнєцову, умисне вбивство якого скоїв уродженець Одеської області, обвинувачений і підсудний у кримінальних провадженнях про вимагання, розбій, обіг наркотиків, тортури і викрадення людини, гр. Стерненко, 1995 р.н.

Ключові тези підозри - на замовлення невстановлених осіб, невстановленим предметом на невстановленому автомобілі, з невстановленої метою вчинили порушення громадського порядку щодо громадського діяча та активного учасника революції.

Плануємо провести одночасно і публічні, і юридичні, і навчально-виховні заходи. Вбивця повинен сидіти у в'язниці, навіть якщо його захищає влада. Будемо інформувати про перебіг судового процесу", - написав Портнов.

19 травня адвокат Станіслав Свириденко, що представляє інтереси сім'ї Кузнєцова, заявив, що пред'явлення підозри про вчинення злочину померлому є незаконним.

Нагадаємо, 18 травня слідство СБУ визнало потерпілим Стерненка, який зарізав 2 роки тому мешканця Чорноморська Кузнєцова. А загиблому Кузнєцову СБУ оголосила підозру за нібито напад на Стерненка.

ЗМІ неодноразово розповідали про те, як Стерненко вбив людину в Одесі, але вже майже 2 роки йому вдається уникати притягнення до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, на підставі експертного висновку щодо дій Стерненка випливає, що націоналіст в ході бійки наздогнав й свідомо ударом добив ножем у серці пораненого їм раніше Івана Кузнєцова.