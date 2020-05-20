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  • Слідчий СБУ майже тиждень ховається від адвоката зарізаного Стерненком одесита, хоча обіцяв вручити загиблому підозру, – Портнов
20 травня 2020, середа, 19:30 8
Судова влада 2020-05-20T19:45:01+03:00
Українські Новини
Слідчий СБУ майже тиждень ховається від адвоката зарізаного Стерненком одесита, хоча обіцяв вручити загиблому

Слідчий СБУ майже тиждень ховається від адвоката зарізаного Стерненком одесита, хоча обіцяв вручити загиблому підозру, – Портнов

Сергій Паламаренко
СБУ, Андрій Портнов, Підозра у нападі, Сергій Стерненко, Іван Кузнєцов
Андрій Портнов. Фото: 112.ua
Андрій Портнов. Фото: 112.ua

Юрист Андрій Портнов повідомив, що слідчий Служби безпеки України, який обіцяв вручити підозру про вчинення злочину загиблому Івану Кузнєцову, майже тиждень ховається від адвоката сім'ї Кузнєцова. Кузнєцов був убитий в Одесі в 2018 році праворадикалом Сергієм Стерненком, якого раніше СБУ визнала потерпілим.

Про це юрист заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Звертаюся до тупого та боягузливого слідчого СБУ, який оголосив майже тиждень тому про підозру загиблому від рук одеського вбивці Івану Кузнєцову. Ви чому ховаєтеся від адвокатів, не відповідаєте на клопотання, не берете трубку та не надаєте їм текст підозри, що оголошена загиблому?

Не хочете виглядати усім своїм СБУ ідіотами, коли ми це опублікуємо та проведемо через відкритий судовий процес або просто тому що дуже тупий? Чекаємо текст. Різкіше рухайтеся", - написав Портнов.

19 травня адвокат Станіслав Свириденко, який представляє інтереси сім'ї Кузнєцова, заявив, що пред'явлення підозри про скоєння злочину померлому є незаконним.

Нагадаємо, 18 травня слідство СБУ визнало потерпілим Стерненка, який 2 роки тому зарізав мешканця Чорноморська Кузнєцова. А загиблому Кузнєцову СБУ оголосила підозру за нібито напад на Стерненка.

ЗМІ неодноразово розповідали про те, як Стерненко убив людину в Одесі, але вже майже 2 роки йому вдається уникати притягнення до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, на підставі експертного висновку щодо дій Стерненка випливає, що націоналіст в ході бійки наздогнав й свідомо добив ножем ударом у серце пораненого їм раніше Івана Кузнєцова.

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