Співпраця з МВФ дозволить серйозно знизити ціну на газ для українців, — Мінфін

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з Міжнародним валютним фондом дозволить серйозно знизити ціну на газ для населення. в той час, як МВФ планує розглянути нову кредитну програму для України 9 червня.

Про це Марченко повідомив під час програми "Право на владу", передають Українські Новини.

"Завдяки співпраці з МВФ і виділенню траншу в розмірі 5 млрд доларів Україна зможе покрити близько 8% дефіциту держбюджету, а також профінансувати виплати заробітних плат, пенсій, доплат лікарям та виплати соціально незахищеним категоріям населення", - повідомив Марченко.

За його словами, кредит від МВФ не тільки позитивно вплине на економіку держави, але й відкриває двері для України в питанні отримання макрофінансової допомоги від Європейської Комісії, кредиту Світового Банку, що дозволить виконати бюджет цього року.

"Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли складний кризовий етап в економіці. Буде встановлено ринковий механізм формування ціни на газ. Зараз ціна більш як 4 тисяч, тоді як на ринку ціна - 2 275 гривень. Таким чином, ціна на газ в період опалювального сезону для населення буде знижена", - підсумував міністр.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку. Крім того, за проєктом меморандуму з МВФ, Україна має намір розширити фінансування медичної допомоги в рамках програми медгарантій.