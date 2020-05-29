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  • Ціни на електроенергію для населення цього року підвищувати не будуть, - Герус
29 травня 2020, пʼятниця, 09:00 12
Економіка 2020-05-29T13:00:04+03:00
Українські Новини
Ціни на електроенергію для населення цього року підвищувати не будуть, - Герус

Ціни на електроенергію для населення цього року підвищувати не будуть, - Герус

Анна Рудык
НКРЕКП, Електроенергія, Андрій Герус, ціни на електроенергію
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус, який звинуватив ДТЕК дестабілізації ринку електроенергії, заявляє, що тариф на електроенергію для населення підвищуватися не буде і пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії скасовуватися не буде до кінця 2020 року.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері, передають Українські Новини.

"У Президента була нарада стосовно енергетики, і там було заявлено, що найближчим часом, у цьому році не буде підвищення тарифу на електроенергію для населення і не буде скасований пільговий тариф на 100 кВт-год на місяць", - сказав Герус.

При цьому він зазначив, що з часом тариф на електроенергію підвищуватиметься, у зв'язку з інфляцією і збільшення зарплат, в тому числі і у працівників енергетичної галузі.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що мк ТЕС перевищили потужності АЕС через балансові обмеження.

Раніше в Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Минэкоэнерго і НКРЕКП на користь Ахметова.

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