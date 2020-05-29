Ціни на електроенергію для населення цього року підвищувати не будуть, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус, який звинуватив ДТЕК дестабілізації ринку електроенергії,

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері, передають Українські Новини.

"У Президента була нарада стосовно енергетики, і там було заявлено, що найближчим часом, у цьому році не буде підвищення тарифу на електроенергію для населення і не буде скасований пільговий тариф на 100 кВт-год на місяць", - сказав Герус.

При цьому він зазначив, що з часом тариф на електроенергію підвищуватиметься, у зв'язку з інфляцією і збільшення зарплат, в тому числі і у працівників енергетичної галузі.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що мк ТЕС перевищили потужності АЕС через балансові обмеження.

Раніше в Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Минэкоэнерго і НКРЕКП на користь Ахметова.