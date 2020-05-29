Кабмін хоче переглянути тарифи на електроенергію для населення

Кабінет Міністрів планує переглянути тарифи на електроенергію для населення, які, за словами Геруса, до кінця року не підвищуватимуть. Про це свідчить затверджена Кабміном програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19, передають Українські Новини.

Відповідно презентації програми, уряд планує врегулювати заборгованість між учасниками ринку електроенергії і переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Також Кабмін планує врегулювати заборгованість державного підприємства "Гарантований покупець", переглянути тарифи для виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) і ввести граничний термін реалізації проектів pre-PPa.

Крім того, уряд планує скасувати покладання спецобязанностей на ринку газу і сформувати таким чином, конкурентний ринок у сегменті побутових споживачів і теплокомуненерго, впровадити стимулюючу тарифоутворення (RAB-регулювання, Regulatory Asset Base) для операторів системи розподілу електроенергії, а також здійснити перехід на розрахунки за газ та пов'язані послуги в розрахунку на одиницю енергії.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що ТЕС перевищили потужності АЕС через балансові обмеження.

Раніше в Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Минэкоэнерго і НКРЕКП на користь Ахметова.