підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

  • Новини
  • Політика
  • Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік, і заявив, що МВФ цього не вимагає
10 червня 2020, середа, 12:00 7
Політика 2020-06-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік, і заявив, що МВФ цього не вимагає

Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік, і заявив, що МВФ цього не вимагає

Ольга Фандорина
МВФ, пенсійний вік, пенсія, Денис Шмигаль
Пенсія. Фото: pixabay
Пенсія. Фото: pixabay

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який не планує підіймати тарифи на електроенергію цього року, повідомив, що програма співпраці в України з Міжнародним валютним фондом не вимагає підвищення пенсійного віку українцям.

Про це розповів в ефірі одного з телеканалів Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕМАЄ з посиланням на УНІАН.

"Ні, таких вимог немає. Невідомо, звідки з'явилася ця інформація, але не прописано в умовах цієї програми жодних змін пенсійного віку або інших речей, які стосуються пенсій", - сказав він.

За словами прем'єра, люди "повинні відчути стабільність і впевненість в грошово-кредитної та фінансово-кредитній політиці, у стабільності держави, зокрема, державного бюджету".

Шмигаль підкреслив, що в меморандумі про співпрацю з МВФ немає жорстких вимог до конкретних речей (наприклад, щодо підвищення тарифів на комунальні послуги), а прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністром фінансів Сергієм Марченком вже зазначалося, що підвищення пенсійного віку Меморандумом співпраці з МВФ не передбачається.

Найближчим часом планується проведення пенсійної реформи з вірогідністю впровадження трирівневої пенсійної системи за зразком більшості розвинених країн.

Крім того, через підвищення мінімального прожиткового мінімуму з липня планується підвищення пенсійних виплат – мінімальна пенсія підвищиться на 57 гривень й складе 1769 гривень на місяць.

Більше новин про: МВФ пенсійний вік пенсія Денис Шмигаль

Наступний транш від МВФ буде у вересні: скільки гр...
Україна не має наміру знижувати пенсійний вік...
За один день Пенсійний фонд направив на фінансуван...
Кабмін проведе засідання сьогодні...
МВФ дав кредит Україні
Після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко зросла
Новини
Запропоновані "Медичними закупівлями" ціни на засоби захисту були завищеними на третину, – ЗМІ 13:14 Документ
Зеленський обманює учасників Нормандського формату і зриває діалог з ОРДЛО, - платформа Бойка 12:55
Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зростає після різкого падіння 12:51
У Київській області — 29 нових випадків COVID-19. Дані по районах 12:38
У Києві не відкрилися ще 100 дитсадків: дітей у садочки ходить в три рази менше, ніж до карантину 12:34
більше новин
У Київській області — 29 нових випадків COVID-19. Дані по районах 12:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
У Києві не відкрилися ще 100 дитсадків: дітей у садочки ходить в три рази менше, ніж до карантину 12:34
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
На заправках за останній місяць подорожчав автогаз, — аналітик 10:46
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
більше новин
Україна на карантині 91-й день. Які пом'якшення вводять з 10 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok