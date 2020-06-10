Шмигаль пообіцяв не піднімати пенсійний вік, і заявив, що МВФ цього не вимагає

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який не планує підіймати тарифи на електроенергію цього року, повідомив, що програма співпраці в України з Міжнародним валютним фондом не вимагає підвищення пенсійного віку українцям.

Про це розповів в ефірі одного з телеканалів Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕМАЄ з посиланням на УНІАН.

"Ні, таких вимог немає. Невідомо, звідки з'явилася ця інформація, але не прописано в умовах цієї програми жодних змін пенсійного віку або інших речей, які стосуються пенсій", - сказав він.

За словами прем'єра, люди "повинні відчути стабільність і впевненість в грошово-кредитної та фінансово-кредитній політиці, у стабільності держави, зокрема, державного бюджету".

Шмигаль підкреслив, що в меморандумі про співпрацю з МВФ немає жорстких вимог до конкретних речей (наприклад, щодо підвищення тарифів на комунальні послуги), а прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністром фінансів Сергієм Марченком вже зазначалося, що підвищення пенсійного віку Меморандумом співпраці з МВФ не передбачається.

Найближчим часом планується проведення пенсійної реформи з вірогідністю впровадження трирівневої пенсійної системи за зразком більшості розвинених країн.

Крім того, через підвищення мінімального прожиткового мінімуму з липня планується підвищення пенсійних виплат – мінімальна пенсія підвищиться на 57 гривень й складе 1769 гривень на місяць.