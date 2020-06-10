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10 червня 2020, середа, 07:15 16
Економіка 2020-06-10T09:00:02+03:00
Українські Новини
У Кабміні назвали умову для зниження тарифів на тепло

У Кабміні назвали умову для зниження тарифів на тепло

Елена Новикова
Опалювальний сезон, опалення, Тарифи на опалення, Мінрегіон
Опалення. Фото: sq.com.ua
Опалення. Фото: sq.com.ua

В Мінрегіоні заявили, шо зниження тарифів на опалення опалювальному сезоні 2020/2021 років, якщо ціна природного газу збережеться на рівні середньої ціни опалювального сезону 2019/2020 годова, яка становила 4 048,5 гривень за 1 тисячу кубічних метрів, в той час, як тарифи на електроенергію в Кабміні планують переглянути.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Повідомляється, що зниження тарифів на комунальні послуги можна розглядати тільки виходячи зі значення основних складових цих тарифів вартості електричної енергії (у тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення витрати на електроенергію займають 30%) та вартості природного газу (у тарифах на послуги з теплопостачання витрати на природний газ займають близько 80%).

"У разі, якщо ціна природного газу в опалювальному сезоні 2020/2021 років буде на рівні середньої ціни (4 048,5 гривень за 1 тис. куб. м), що діяла в минулому періоді, то з'явиться можливість зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води", - підкреслюється в повідомленні.

У Міністерстві нагадують, що в минулому опалювальному сезоні ціна природного газу для підприємств теплопостачання коливалася від 2 897 гривень за 1 тис. куб. м (у квітні 2020 року) до 4 899 гривень за 1 тис. куб. м (у листопаді 2019 року).

На даний момент повноваження по встановленню тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, з надання централізованого водопостачання та водовідведення розподілені між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) та органами місцевого самоврядування.

При цьому НКРЕКУ та органи місцевого самоврядування зобов'язані встановлювати тарифи на комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на виробництво цих послуг.

Як повідомляли Українські Новини, проект меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає відсутність продовження спеціальних зобов'язань з продажу газу, в тому числі і населенню, і щорічний перегляд тарифів на опалення до початку опалювального сезону.

Також в Україні можуть розділити тарифи на постачання та транспортування електроенергії.

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