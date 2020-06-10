Порошенко сам з'явився на допит у ДБР після загрози силового приводу

Колишній Президент Петро Порошенко, колекцію картин якого в музеї Гончара заарештував суд, самостійно прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. Про це Українським Новинам повідомив представник ДБР. "Він прийшов", - сказав співрозмовник агентства. Представник ДБР уточнив, що екс-президент прийшов на допит самостійно, тобто до нього не застосовувався примусовий привід. Допит заплановано на 11:00. Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова готова при наявності достатніх підстав і доказів підписати підозру колишньому Президенту Петру Порошенку. Раніше в ДБР повідомили, якщо Петро Порошенко не з'явиться на допит 29 травня, до нього застосують силовий привід. Також ДБР не планує вилучати картини з колекції Порошенка в музеї Гончара.