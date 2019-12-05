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05 грудня 2019, четвер, 21:59 6
Силові структури 2019-12-05T22:01:56+02:00
Українські Новини
ДБР готує проект підозри щодо скандального призначенням Семочка заступник голови Служби зовнішньої розвідки

ДБР готує проект підозри щодо скандального призначенням Семочка заступник голови Служби зовнішньої розвідки

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Сергій Семочко. Фото: телеканал ZIK
Сергій Семочко. Фото: телеканал ZIK

Держбюро розслідувань готує проект підозри щодо незаконного призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

Про це журналістам повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Ми практично на завершальному етапі розслідування. Мова йде про підготовку проекту підозри... щодо незаконного призначення на посаду Семочко", - сказав він.

Труба не уточнив, кому саме буде повідомлено про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента оригінали указів колишнього Президента Петра Порошенка про призначення та звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Також ДБР дозволили вилучити в СБУ копії всіх декларацій екс-розвідника Семочка.

ДБР розслідує справу проти Семочка. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Семочко, так як контррозвідка виявила у його дружини російське громадянство.У березні НАБУ закрило справу проти Семочка про незаконне збагачення.
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