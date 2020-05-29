ДБР застосує до Порошенка силовий привід, якщо він не з'явиться сьогодні на допит

Державне бюро розслідувань може застосувати до колишнього президента Петра Порошенка силовий привід у разі чергової неявки на допит, який призначено 29 травня на 11:00. Про це Українським Новинам повідомив представник ДБР.

"Таке право у нас є. Ми можемо звернутися до суду з клопотанням про забезпечення приводу", – сказав він.

За його словами, поки таке клопотання Державне бюро розслідувань не вносило в суд.

Держбюро очікує, що Порошенко прийде на допит у п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, адвокати Порошенко заявили, що він не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань у п'ятницю через не передбачений законом спосіб сповіщення про виклик на допит.

Адвокати колишнього президента Петра Порошенка не знають, чи він піде на допит в Державне бюро розслідувань 29 травня. Про це повідомив його адвокат Ігор Головань.

ДБР розслідує справу про незаконне вивезення з України 43 картин відомих художників. Полотна приховали від митного контролю. Зараз у цій справі Петро Порошенко проходить як свідок.