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29 травня 2020, пʼятниця, 11:52 9
Судова влада 2020-05-29T12:30:02+03:00
Українські Новини
ДБР застосує до Порошенка силовий привід, якщо він не з'явиться сьогодні на допит

ДБР застосує до Порошенка силовий привід, якщо він не з'явиться сьогодні на допит

Ирина Николенко
ДБР, Петро Порошенко, допит Порошенка, картини Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Facebook
Петро Порошенко. Фото: Facebook

Державне бюро розслідувань може застосувати до колишнього президента Петра Порошенка силовий привід у разі чергової неявки на допит, який призначено 29 травня на 11:00. Про це Українським Новинам повідомив представник ДБР.

"Таке право у нас є. Ми можемо звернутися до суду з клопотанням про забезпечення приводу", – сказав він.

За його словами, поки таке клопотання Державне бюро розслідувань не вносило в суд.

Держбюро очікує, що Порошенко прийде на допит у п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, адвокати Порошенко заявили, що він не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань у п'ятницю через не передбачений законом спосіб сповіщення про виклик на допит.

Адвокати колишнього президента Петра Порошенка не знають, чи він піде на допит в Державне бюро розслідувань 29 травня. Про це повідомив його адвокат Ігор Головань.

ДБР розслідує справу про незаконне вивезення з України 43 картин відомих художників. Полотна приховали від митного контролю. Зараз у цій справі Петро Порошенко проходить як свідок.

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