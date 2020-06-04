ДБР не буде вилучати картини з колекції Порошенка в музеї Гончара

Держбюро розслідувань не має наміру вилучати з музею Івана Гончара картини з колекції колишнього президента Петра Порошенка, виставку яких він організував в день, коли мав з'явитися на допит.

Про це Українським Новинам повідомив виконуючий обов'язки директора ДБР Олександр Соколов.

"Картини заарештовані і перебувають на відповідальному зберіганні в музеї. Ми не бачимо підстав, щоб їх вилучати", - сказав він.

За його словами, ДБР вважає достатнім той факт, що картини знаходяться в музеї і не будуть їх вилучати з нього в тому числі, щоб не влаштовувати піар-акцію для Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував картини з колекції Порошенко.Раніше Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин в музеї Івана Гончара, який штурмувало ДБР.

Крім того, Державно бюро розслідувань заявило, що може застосувати до колишнього президента Петра Порошенка силовий привід в разі чергової його неявки на допит.

Тим часом мистецтвознавці оцінили колекцію російських пейзажів Порошенка. Художник зазначив, що в колекції експрезидента немає загального стилю і цілісного смаку.