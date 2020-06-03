ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена

Експрезидента Петра Порошенко викликали на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) на 10 червня. Раніше ДБР викликало Порошенка на допит на 29 травня після того, як штурмувало музею імені Івана Гончара у Києві 28 травня.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба відомства.

Петро Порошенко викликається як свідок у справі про прослуховування його розмов з ексвіце-президентом США Джо Байденом.

Допит запланований на 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, раніше адвокати Порошенко заявили, що він не з'явиться на допит 29 травня (у справі, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, що складається з 43 картин) через не передбачений законом спосіб сповіщення про виклик.

Також в ДБР повідомили, якщо Петро Порошенко не з'явиться на допит 29 травня, до нього застосують силовий привід.

Експрезидент України Петро Порошенко проходить свідком у справі про незаконне вивезення з України 43 картин відомих художників, яке розслідує ДБР. Полотна приховали від митного контролю.