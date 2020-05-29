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29 травня 2020, пʼятниця, 11:58 10
Судова влада 2020-05-29T13:00:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував колекцію картин Порошенка в музеї Гончара

Суд заарештував колекцію картин Порошенка в музеї Гончара

Ярина Вацяк
Печерський райсуд Києва, Петро Порошенко, музей Гончара, картини Порошенка, арешт картин
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Печерський районний суд Києва наклав арешт на колекцію картин колишнього Президента Петра Порошенка в музеї Івана Гончара в столиці, який раніше Держбюро розслідувань штурмувало.

Про це йдеться у повідомленні музею в Facebook, передають Українські Новини.

За інформацією музею, 28 травня в Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" прийшли представники Державного бюро розслідувань, щоб заарештувати картини з колекції екс-Президента Петра Порошенка, виставка якої відкрилася 26 травня, після того, як співробітники ДБР провели її огляд і фіксацію колекції напередодні.

"Співробітники ДБР з'явилися близько 13:30. Один з них показав своє посвідчення директору музею Петру Івановичу Гончару і представився слідчим. Він надав рішення Печерського районного суду про арешт майна, власне, приватної колекції картин родини Порошенка. І попросив написати від руки розписку про отримання цієї постанови і про кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцією", - сказано в повідомленні.

За інформацією музею, слідчий не дав відповіді, які саме дії класифікуються як незаконні, а заявив, що всі питання необхідно письмово відправляти в ГБР.

"Копію цієї розписки слідчий не надав. Також не дав сфотографувати її Петру Івановичу і працівникам. На багаторазовий питання, чому директор не може мати копію цієї розписки, він не дав чіткої відповіді", - зазначили в музеї.

Як повідомляли Українські Новини, адвокати Порошенко заявили, що він не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань у п'ятницю через спосіб сповіщення про виклик на допитн, не передбачений законом.

Раніше Державно бюро розслідувань заявило, що може застосувати до колишньому Президента Петра Порошенка силовий привід в разі чергової його неявки на допит, який призначено 29 травня на 11:00.

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Суд заарештував колекцію картин Порошенка в музеї Гончара
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