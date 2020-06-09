Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України

Президент Володимир Зеленський Верховній Раді пропонує дозволити винесення питання зміни території України на всеукраїнський референдум, законопроєкт про який також пропонує прийняти Раді.

У парламенті 9 червня зареєстрований відповідний законопроєкт № 3612, передають Українські Новини.

У тексті законопроєкту поняття "всеукраїнський референдум" трактується як форма безпосередньої демократії в Україні, спосіб здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає в прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування в порядку, встановленому Конституцією та, в разі прийняття, цим законом.

При цьому всеукраїнський референдум проводиться шляхом таємного голосування і на нього можуть виноситися питання затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції, питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України, а також про припинення дії законів України або окремих його положень.

У законопроєкті наголошується, що результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі не потребують затвердження будь-яким державним органом, а рішення, прийняте на такому референдумі, може бути змінено лише шляхом всеукраїнського референдуму не раніше, ніж через 3 роки з дня його прийняття.

Передбачається, що всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими і позачерговими загальнодержавними виборами.

При цьому підготовка та проведення всеукраїнського референдуму здійснюються публічно і відкрито, для чого Центральна виборча комісія, комісії з всеукраїнського референдуму відповідно до своїх повноважень оприлюднюють відомості про свій склад, географічне розташування та режим роботи, про утворення округів всеукраїнського референдуму і ділянок, які забезпечують можливість ознайомлення громадян зі списками виборців, і оприлюднять результати всеукраїнського референдуму.

Процес всеукраїнського референдуму починається на наступний день після дня опублікування указу президента або постанови парламенту, а завершується - через 15 днів після дня офіційного оголошення ЦВК результатів всеукраїнського референдуму.

Референдум про затвердження змін до Конституції призначається президентом не пізніше, ніж на 15 день з дня отримання прийнятого Радою відповідного закону і після видання указу визначається дата його проведення, яка є останньою неділею 60-денного строку з дня видання указу.

Указ також містить сформульоване питання, яке виноситься на всеукраїнський референдум і додається в прийнятий парламентом законопроєкт про зміни до відповідних розділів Конституції.

Референдум щодо зміни території України буде призначатися парламентом після підписання президентом відповідного закону на останню неділю 60-денного терміну з дня прийняття, а референдум за народною ініціативою проголошується указом президента і призначається на останню неділю 60-денного терміну з дня видання указу.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій ст. 133 Конституції та не менше ніж по 100 тис. підписів у кожній із них.

Ініціативна група всеукраїнського референдуму за народною ініціативою утворюється на зборах громадян України, в яких бере участь не менше 300 виборців, організатори мають не менше ніж за 5 днів повідомити ЦВК про дату, місце і час проведення таких зборів, а ЦВК направляє на збори свого представника для фіксації факту проведення зборів.

Зазначається, що питання всеукраїнського референдуму має викладатися пропозицією в формі питального речення, що пропонує виборцю чіткі відповіді "так" або "ні" і мати чітке і зрозуміле формулювання, не допускати різних тлумачень.

Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в разі запровадження в країні або окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану.

Контроль за відповідністю Конституції винесеного на референдум питання здійснює Конституційний Суд за зверненням суб'єкта права на конституційне звернення або подання.

Під час розгляду КС таких подань процес проголошення референдуму зупиняється, а КС протягом 30 календарних днів з моменту звернення надає свої висновки щодо конституційності відповідного питання.

Затверджений на всеукраїнському референдумі закон, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції та закон про ратифікацію міжнародного договору, який передбачає зміну території України, набуває чинності через 10 днів після дня його офіційного оприлюднення, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Документом також пропонується розширити коло суб'єктів процесу референдуму, які реєструються в ЦВК як прихильники або опоненти питання всеукраїнського референдуму.

Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, які зареєстровані в ЦВК.

Законопроєктом також визначається можливість запровадження електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань.

У законопроєкті передбачено, що питання електронних процедур у процесі всеукраїнського референдуму будуть здійснюватися в порядку, визначеному законом.

Для забезпечення організації та проведення всеукраїнського референдуму законопроєктом передбачено створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування.

Норми про запровадження процедур електронних голосувань мають набути чинності з початком роботи автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування після ухвалення відповідного рішення ЦВК і його оприлюднення в газеті "Голос України" та на офіційному вебсайті ЦВК.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2018 року Конституційний Суд визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков раніше заявив, що Україна вивчає досвід Швейцарії у проведенні референдумів.