В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Никита Потураев выступает за легализацию проституции.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Существует подтвержденная статистика, что в таким странах, как наша - странах третьего мира - только легализация секс-услуг позволяет стабилизировать темпы распространения ВИЧ/СПИДА. Потому что тогда мы контролируем этот процесс, а сейчас мы не контролируем. У нас даже нет, чтобы вы понимали, верифицированной информации о количестве сотрудниц в этой сфере и сотрудников. У нас накладывается история с инъекционной наркоманией с историей с проституцией", - сказал Потураев.

Политик отметил, что вопрос проституции не актуален, а парламент не поддержит соответствующий законопроект.

"Законопроект такой существует на самом деле. Он не совершенный, но с ним можно работать. Я просто не уверен, что с таким отношением к этим вопросам мы его примем, что мы его даже начнем рассматривать... Если мы что-то не сделаем с этим рынком, то у нас постоянно будут проблемы", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, новый глава Нацполиции выступает за легализацию проституции.

Тем временем Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".