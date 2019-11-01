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01 ноября 2019, пятница, 17:30 322
Верховная Рада и партии 2019-11-01T17:30:13+02:00
Українські Новини
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции

В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции

Проституция, Слуга народа, Легализация проституции, Никита Потураев
Никита Потураев. Фото: .facebook.cоm/nikita.poturaеv
Никита Потураев. Фото: .facebook.cоm/nikita.poturaеv

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Никита Потураев выступает за легализацию проституции.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Существует подтвержденная статистика, что в таким странах, как наша - странах третьего мира - только легализация секс-услуг позволяет стабилизировать темпы распространения ВИЧ/СПИДА. Потому что тогда мы контролируем этот процесс, а сейчас мы не контролируем. У нас даже нет, чтобы вы понимали, верифицированной информации о количестве сотрудниц в этой сфере и сотрудников. У нас накладывается история с инъекционной наркоманией с историей с проституцией", - сказал Потураев.

Политик отметил, что вопрос проституции не актуален, а парламент не поддержит соответствующий законопроект.

"Законопроект такой существует на самом деле. Он не совершенный, но с ним можно работать. Я просто не уверен, что с таким отношением к этим вопросам мы его примем, что мы его даже начнем рассматривать... Если мы что-то не сделаем с этим рынком, то у нас постоянно будут проблемы", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, новый глава Нацполиции выступает за легализацию проституции.

Тем временем Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".

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