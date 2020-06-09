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09 червня 2020, вівторок, 17:00 6
Силові структури 2020-06-09T18:45:02+03:00
Українські Новини
Генпрокурор Венедіктова проти легалізації зброї

Генпрокурор Венедіктова проти легалізації зброї

Валерия Драгомирова
Генпрокурор, Легалізація зброї, Ірина Венедіктова
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка поскаржилася на маленьку зарплату, не підтримує ідею легалізацію вогнепальної зброї в той час, як президент Володимир Зеленський у відповідь на електронну петицію про законодавче врегулювати обіг в державі зброї, у тому числі короткоствольної, та права на її застосування в цілях захисту зазначивши, що вважає легалізацію передчасною.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я проти легалізації", - сказала Венедиктова.

На її думку, в країні і так дуже багато зброї і, навпаки, необхідно щось з цим робити.

"Я вважаю, що монополія на силу має бути виключно у держави", - запевнив генпрокурор.

Як повідомляли Українські Новини,  раніше Ірина Венедіктова заявила, що не отримувала пропозицій про хабарі, оскільки такі люди не хочуть ставити себе в дурне становище.

Крім того, Ірина Венедіктова вважає перспективною справу про картини з колекції колишнього Президента Петра Порошенка, яке розслідує Держбюро розслідувань.

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